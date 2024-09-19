董之英學界足球｜「足球名校」職員疏忽遲報名遭DQ 校長落淚致歉冀酌情(更新)

被視為「足球名校」的仁濟醫院董之英紀念中學連續17年於沙田及西貢區甲組足球賽奪得冠軍及6次奪得全港學界精英足球比賽冠軍、曾出產歐陽耀冲、李毅凱、潘沛軒等多名港腳，惟該校因教職員疏忽，今屆賽事報名截止後一日才遞交申請，被拒絕參賽，校方指如於本屆賽事缺席，該校需從甲組第二組別重新開始，意味今明兩個學年失去學界精英賽參賽資格。校方向足球學生及家長致以萬二分歉意，冀主辦方酌情處理該校參賽申請。

涉體育科主任交接出問題 前任稱遺失密碼 校方今日舉辦「足球學生及家長心聲分享會」交代事件，校長黃攸杰多次落淚承認責任，若辦學團體問責願意辭職。他解釋過往由體育科主任透過網上系統報名參加所有學界賽事，只有他才有密碼登入報名系統，惟他曾因行政及教學問題被校方書面警告，及後自行辭職，並於8月31日離校。根據職責，離校前他需要負責在離職前報名，但直至9月3日校內體育科老師才發現並無報名。新任體育科主任於9月4日即向學體會沙田及西貢分區反映希望能酌情處理，及後獲回覆被拒。校方於9月17日向就事件提出上訴。 現任體育科主任補充，與前任體育科主任交接時，對方稱已遺失密碼，後來再追查時對方僅著校方自行處理。校長黃攸杰承認事件源於老師及管理監管問題，惟「學校出錯唔應該罰學生」，希望學體會能行使酌情權讓學生本學年可以參賽。校方建議學體會考慮其他懲罰的方法，例如罰款或比賽扣分等。