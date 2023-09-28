董建華卸任團結香港基金主席　由陳智思接任

年屆86歲的前全國政協副主席董建華近年身體欠佳，久未露面，上一次公開露面是在2021年7月，出席慶祝共產黨成立100周年的電影《1921》首映禮。董建華在2014年一手創立智庫團結香港基金，並一直擔任主席一職。團結香港基金今日則宣布，理事會一致決議董建華出任榮譽主席，並由原常務副主席陳智思接任主席一職，即時生效。

團結香港基金理事會表示，董建華在創立團結香港基金這9年來，事事親力親為、盡心盡力，以其睿智把基金會建設成為躋身全球頂尖1%的智庫。理事會讚揚董建華高瞻遠矚，在他的帶領下，基金會及其3個營運組織，公共政策研究院、中國文化研究院及香港地方志中心的貢獻有目共睹。理事會又指董建華為香港的繁榮穩定和一國兩制的行穩致遠作出了獨有的貢獻，對他繼續以基金會榮譽主席身分貢獻國家和香港，深感高興。