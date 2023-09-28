董建華卸任團結香港基金主席　由陳智思接任

年屆86歲的前全國政協副主席董建華近年身體欠佳，久未露面，上一次公開露面是在2021年7月，出席慶祝共產黨成立100周年的電影《1921》首映禮。董建華在2014年一手創立智庫團結香港基金，並一直擔任主席一職。團結香港基金今日則宣布，理事會一致決議董建華出任榮譽主席，並由原常務副主席陳智思接任主席一職，即時生效。
團結香港基金理事會表示，董建華在創立團結香港基金這9年來，事事親力親為、盡心盡力，以其睿智把基金會建設成為躋身全球頂尖1%的智庫。理事會讚揚董建華高瞻遠矚，在他的帶領下，基金會及其3個營運組織，公共政策研究院、中國文化研究院及香港地方志中心的貢獻有目共睹。理事會又指董建華為香港的繁榮穩定和一國兩制的行穩致遠作出了獨有的貢獻，對他繼續以基金會榮譽主席身分貢獻國家和香港，深感高興。
陳智思接任基金會主席
而陳智思2017年加入團結香港基金擔任副主席，並於2019年接受董建華委託，領導籌組香港地方志中心，其後於2022年獲邀出任為基金會常務副主席。基金會理事會表示，陳智思多年來對國家、香港以至基金會貢獻良多，成就驕人。理事會深信在陳智思帶領下，基金會在服務香港、貢獻國家的征途上，定能承先啟後，創造新輝煌。
團結香港基金指將一如既往，秉承董建華於2014年創立的宗旨，矢志匯聚新思維和新視野，在「一國兩制」的基礎上，與基金會各持分者共同努力，為香港的繁榮安定與持續發展作出新的貢獻。