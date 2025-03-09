葵涌劏房街坊會：工廈劏房租金中位數升增逾一成 促「簡樸房」立法前訂立起始租金

葵涌劏房街坊會今日(9日)公布《2024年葵青區工廠大廈不適切居所現況調查報告》，發現工廈住戶仍然以一至二成人住戶為主，但由於工廈單位的質素提升、伴隨租金上升及一般劏房的租金上漲等因素，工廈劏房已較以往多家庭入住；惟過劏受訪房住戶半擔心未來兩年面對屋宇署執法或業主迫遷，亦有業主因政府公布簡樸房規管而通知加租。機構促請政府考慮運用各區閒置單位做中轉屋，原區安置租戶。 葵涌劏房街坊會及聖方濟各大學湯羅鳳賢社會科學院研究助理教授梁嘉敏合作進行了「2024葵青區工廠大廈劏房現況調查」，去年10至12月訪問了66戶葵涌工廠大廈劏房住戶，佔接觸到的工廈住戶7.9%；不少接觸到的工廈居民擔心被發現居於工廈而被逼遷或引致法律責任而拒絕訪問，可見無選擇下被逼居於工廈劏房的居民對被執法下引起的後果的無助及擔心。

逾八成受訪者為一至二人家庭(81.8%)，其中一人住戶較一般劏房高出約一成；工廈住戶平均人數為1.88人，較兩年

前的1.7人為高，64.62%沒有18歲以下住戶或65歲以上住戶；可見工廈住戶仍然以一至二成人住戶為主，但由於工廈

單位的質素提升(伴隨租金上升)及一般劏房的租金上漲等因素，工廈劏房已較以往多家庭入住。 租金逐漸上 葵涌劏房街坊會又指，受訪往住戶的工廈租金中位數是4,000元，比一般劏房租金中位數的5,000元低兩成；但工廈住戶租金中位數相對2022年的3,600元亦增逾一成，顯示工廈租金有上升趨勢。至於整體工廈住戶租金，目前有近2成工廈住房租金在3,000元以下，三成八的工廈單位5,000元或以上，顯示租金逐漸上升，更趨近一般劏房。

另外，政府簡樸房規管制度月底提交立法會，工廈劏房並非規管對象，但會按建築物條例執管。對於取締劏房，五成三工廈住戶表示「非常擔心」或「擔心」需因此搬離原先單位，表示「非常擔心」或「擔心」受訪者對未來兩年內將面對屋宇署執法行動或業主迫遷與的數字五成一相若，可見居民對於劏房被取締而搬遷的擔心仍然持續。 訂立「起始租金」 街坊會建議屋宇署、房屋署及社會福利署等相關政府部門應全面檢視現行清拆及安置政策，確保能夠提供適切的經濟及安置支援予受影響的工廈住戶；並於未來放寬安置資格至住戶一旦接獲清拆命令，即可進行公屋入息及資產審核，如合符資格，可豁免入住臨時收容中心，直接入住中轉房屋，以減少受影響住戶在短期內的搬遷次數。

街坊會又認為應盡快設立「起始租金」，因近八成工廈受訪者表示因負擔不起一般住宅單位或劏房的租金而選擇居於工廈單位，現時工廈租金正處於上升趨勢；加上「簡樸房」規管制度將於2025年尾立法，部分劏房戶已於施政報告後突然收到業主增加租金的通知，為免工廈單位租金上升至租戶無法負擔，應於「簡樸房」規管制度立法前訂立「起始租金」。