葵涌工廈周日晚失4.7噸花膠 警閃電拘5人 起回3.5噸失物

葵涌一工廈貨倉周日遭爆竊，損失4.7噸(4700公斤)總值229萬元花膠，警方昨日及今日(21日)拘捕5人(34至51歲)，包括物流公司東主、員工，及兩名無業人士，3名本人人士及兩人黑工，涉嫌串謀爆竊、處理贓物及僱用非法勞工等，起回大部分懷疑失物。

警方周一下午2時接報，指葵榮路一工業大廈單位捲閘及木門被撬開，失去一批花膠，警方調查發現，賊人從工廈單位盜去150袋、約4,700公斤花膠後，分別聯絡兩間速遞公司，用出租貨車將貨物分別運送到位於錦田以及上水的貨倉。警方接報調查，連日採取行動，在上水及粉嶺流水響貨倉，起回3,500公斤失物。