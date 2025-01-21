葵涌工廈周日晚失4.7噸花膠 警閃電拘5人 起回3.5噸失物

葵涌一工廈貨倉周日遭爆竊，損失4.7噸(4700公斤)總值229萬元花膠，警方昨日及今日(21日)拘捕5人(34至51歲)，包括物流公司東主、員工，及兩名無業人士，3名本人人士及兩人黑工，涉嫌串謀爆竊、處理贓物及僱用非法勞工等，起回大部分懷疑失物。
警方周一下午2時接報，指葵榮路一工業大廈單位捲閘及木門被撬開，失去一批花膠，警方調查發現，賊人從工廈單位盜去150袋、約4,700公斤花膠後，分別聯絡兩間速遞公司，用出租貨車將貨物分別運送到位於錦田以及上水的貨倉。警方接報調查，連日採取行動，在上水及粉嶺流水響貨倉，起回3,500公斤失物。
葵青警區署理副指揮官鍾雅倫形容，賊人非常狡猾，將賊贓分散運到多個地點，其後才百鳥歸巢運到上址貨倉，但仍難逃警方追捕。他指，目前尚有逾1,000公斤花膠下落未明，不排除已被運離本港，警方會繼續追查。
警方籲加強保安
警方呼籲，年近歲晚，盜竊案件時有發生，不論住宅或工業大廈單位，都應該加強保安。市民可以考慮加裝窗花或鎖頭，及具警報功能的感應器，最重要是避免存放大量現金及貴重財物於家中或公司，防止賊人有機可乘。
「爆竊」是嚴重罪行，根據香港法例第210章 《盜竊罪條例》 第11條，一經定罪，最高可被判處監禁14年，市民切勿以身試法。