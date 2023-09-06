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2023-09-06 21:30:00

葵涌工廈男子藏屍袋中放手推車 26歲男子爆竊被撞破 勒死77歲鄰居後畏罪墮樓亡

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葵涌工廈男子藏屍袋中放手推車，警方現改列謀殺案。(林俊源攝)

【21:27更新】警方於晚上9時交代葵涌謀殺及自殺案案情，葵青警區刑事總督察周健鴻指，被收入尼龍袋的受害人(范姓男子)，77歲，住在萬利工業大廈內一劏房，為從高處墮下26歲周姓男子隔籬單位，兩人相識一年左右，為點頭之交，事發前未見曾發生爭執。

周姓男子墮樓前，曾透過社交軟件向親友承認錯手殺死范姓男子，決定自殺。警方又表示，周男疑打算進入受害人單位爆竊時被發現，隨後將對方勒死。警方在事發現場未有發現打鬥痕跡和行兇工具，相信周男徒手勒死受害人。由於受害人死亡時間已超過兩至三日，屍體腐爛，法醫需要更多時間確認死因。

葵涌工廈 葵涌工廈 葵涌工廈

【16:28更新】警方最新改列謀殺案處理。

【15:30更新】葵涌一個工廈單位發生命案，一名男子被發現藏屍袋內。案件懷疑與大窩口另一宗墮樓案有關連。

事發在今日(6日)下午1時42分，新界南總區失蹤人口組到葵涌健康街萬利工業大廈一個單位調查，發現地面及手推車有血跡，而手推車上有一個黑色袋，打開袋後發現一具男屍。警方事後封鎖現場調查，並登記出入工廈的人士資料。

葵涌工廈男子藏屍袋中放手推車，警方現於現場調查。(林俊源攝) 葵涌工廈男子藏屍袋中放手推車，警方現改列謀殺案。(林俊源攝) 葵涌工廈男子藏屍袋中放手推車，警方現於現場調查。(林俊源攝)

中年漢送院搶救後不治

在差不多同一時間，一名中年男子在葵涌大窩口邨富靜樓墮樓。救護員接報後到場，將他送往仁濟醫院搶救，可惜最終不治。警員初步相信兩宗案件有關連，暫列「屍體發現」及「有人墮樓」處理，交由葵青警區重案組跟進調查。

生命熱線(網上圖片)

生命熱線(網上圖片)

防止自殺求助熱線：

  • 香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
  • 生命熱線：2382 0000
  • 明愛向晴軒：18288
  • 社會福利署：2343 2255
  • 撒瑪利亞會熱線(多種語言)：2896 0000
  • 東華三院芷若園：18281
  • 醫管局精神健康專線：2466 7350
  • 利民會/即時通：35122626
  • 賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」：http://www.openup.hk
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