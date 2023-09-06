葵涌工廈男子藏屍袋中放手推車 26歲男子爆竊被撞破 勒死77歲鄰居後畏罪墮樓亡

【21:27更新】警方於晚上9時交代葵涌謀殺及自殺案案情，葵青警區刑事總督察周健鴻指，被收入尼龍袋的受害人(范姓男子)，77歲，住在萬利工業大廈內一劏房，為從高處墮下26歲周姓男子隔籬單位，兩人相識一年左右，為點頭之交，事發前未見曾發生爭執。

周姓男子墮樓前，曾透過社交軟件向親友承認錯手殺死范姓男子，決定自殺。警方又表示，周男疑打算進入受害人單位爆竊時被發現，隨後將對方勒死。警方在事發現場未有發現打鬥痕跡和行兇工具，相信周男徒手勒死受害人。由於受害人死亡時間已超過兩至三日，屍體腐爛，法醫需要更多時間確認死因。