葵涌石籬邨塌護土牆擊中唐狗　愛協：半身癱瘓已安樂死免其痛苦

葵涌石籬邨周日(3日)有護土牆石磚鬆脫，擊中一隻途經黑色唐狗。途人見狀報案，愛協接走唐狗交由獸醫治理，惟唐狗脊骨斷裂及神經線受損而下身癱瘓，獸醫團隊認為其傷勢非常嚴重，為免帶來不必要折磨而將狗狗安樂死。
愛協昨日(4日)表示，唐狗隻自留醫期間，獸醫為牠提供緊急治療、止痛及詳細檢查，亦懷疑狗隻曾從高處墮下致脊骨斷裂及神經線受損，下半身已癱瘓，未來可以自行站立及自理機會微乎其微，而脊骨的創傷為狗隻帶來無比痛楚。獸醫已為牠注射了多次特效消炎止痛劑，可是情況並沒有改善，狗隻受到的痛楚更愈來愈強烈。
愛協：基於人道理由拒絕市民領養該唐狗的要求
根據「香港動物報」報道，遭遇意外的狗狗沒有晶片，但有頸帶，懷疑是放養狗，但事發至今其狗主從來沒有出現，亦沒有聯絡過愛協。事發後，愛協收到熱心市民表示希望領養並醫治此狗隻，愛協十分感謝這些有心人，但獸醫團隊認為狗隻的傷勢非常嚴重，恐怕拖延下去只會為他帶來更多不必要的折磨。愛協獸醫團隊基於人道理由並以動物福利為最終依歸而作出沉重的決定，昨天下午已將他安樂死，希望免去他的痛苦。愛協補充，此個案的狗隻情況過差，恐怕拖延下去只會為他帶來更多不必要的折磨，基於人道理由拒絕市民領養該唐狗的要求，愛協又指，隨便安樂死對愛協而言百害而無一利，但作為一個動物福利組織，必須以動物的福利為首要考慮。