葵涌石籬邨塌護土牆擊中唐狗　愛協：半身癱瘓已安樂死免其痛苦

葵涌石籬邨周日(3日)有護土牆石磚鬆脫，擊中一隻途經黑色唐狗。途人見狀報案，愛協接走唐狗交由獸醫治理，惟唐狗脊骨斷裂及神經線受損而下身癱瘓，獸醫團隊認為其傷勢非常嚴重，為免帶來不必要折磨而將狗狗安樂死。

愛協昨日(4日)表示，唐狗隻自留醫期間，獸醫為牠提供緊急治療、止痛及詳細檢查，亦懷疑狗隻曾從高處墮下致脊骨斷裂及神經線受損，下半身已癱瘓，未來可以自行站立及自理機會微乎其微，而脊骨的創傷為狗隻帶來無比痛楚。獸醫已為牠注射了多次特效消炎止痛劑，可是情況並沒有改善，狗隻受到的痛楚更愈來愈強烈。