葵涌美食嘉年華周六一連九日舉行 門票減至4元設逾290攤位

廠商會「第9屆香港美食嘉年華」周六（29日）起一連9日再臨葵涌運動場，今屆有逾290個攤位，設4個主題區，包括新增的「日韓美食區」，冀在跨境出行仍有限制下，為愛日韓美食市民解旅行癮。今屆入場門票並由5元下調至4元，且仍不准試食，廠商會指已積極爭取，冀市民諒解。

廠商會會長史立德表示，縱使疫情下舉辦大型戶外展會艱難，但為支持中小微企，會盡力籌辦振興經濟，並讓市民多一個活動參與舒解身心。在目前防疫規例下，美食嘉年華仍未可安排現場試食，他指已多次向當局反映，但相信當局仍有防疫考慮，冀市民諒解，又說下月的7人欖球賽運作情況，或可作為年底工展會防疫限制的參考。他希望，9日展期銷售額和入場人次可維持約1億元及15至17萬人次。至於在日韓等國已開關，本港也放寬至「0+3」入境檢疫政策下，廠商會續打「旅遊牌」吸客，廠商會副會長施榮恆稱不擔心被搶客，指目前機票價格水平仍然高企，外地仍有一定疫情爆發，若不幸外遊時確診也帶來麻煩，相信仍有市民多等一會，留港消費。

展商將在不同優惠時段推出「破抵價」折扣產品，包括一元及一折超筍貨，並有一系列工作坊、抽獎活動、攤位遊戲和歌舞表演歡迎入場人士。為鼓勵電子支付，市民以電子貨幣消費滿250元可參加抽獎、滿500元抽2次等，獎品包括台北來回機票、名貴海味禮盒、廚具套餐等。

詳情：

日期：10月29日至11月6日 (9天)

時間：上午10時30分至晚上7時30分(每天結束前30分鐘及最後一天結束前1小時停止入場)

地點：葵涌運動場(港鐵葵芳站D出口)

入場費: $4 (身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士免費進場)