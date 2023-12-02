葵涌貨車遇4賊劫走值2800萬手機　2男遭禁錮到元朗　錦田燒車毀證

元朗發生搶劫、非法禁錮及縱火燒車案。昨晚約11時，兩名持本港身分證的巴基斯坦男子駕駛一輛載有40箱電子零件的客貨車至葵涌先遭兩名非華裔男匪徒襲擊，並喝令司機繼續駕駛，另外兩名同黨中途上車，劫去車內價值約2,800萬港元的手提電話後逃去，兩名巴基斯坦男子在元朗丹桂村碎石路被趕落車，兩名匪徒連車駛走，兩名巴基斯坦男子均受輕傷，步行至元朗屏田唐人新村路向保安求助，被送往博愛醫院治理。稍後錦田水尾路近尾逢路發生燒車案，一輛客貨車遭嚴重燒毀，消防認為起火原因有可疑，警方相信和搶劫案有關，正追查4名賊人下落。

警方表示，昨晚11時許，接獲保安報案，指在元朗唐人新村路發現兩名非華裔男子受傷，警員接報到場，經初步調查，相信兩名非華裔持刀男賊在葵涌打磚坪街聲稱打劫，繼而登上輕型貨車，其後用手襲擊車内兩名受害人，當中22歲司機被要求繼續駕駛，兩名男同黨則在中途上車，劫去車内43箱共約值2,800萬元的手提電話後下車逃去。最初上車的兩名賊人在元朗丹桂村碎石路將兩人趕下車，駕駛輕型貨車逃去，22歲司機和30歲乘客自行前往元朗唐人新村路求助。