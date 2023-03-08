葵涌邨垃圾房拆畫風波　清潔工改口稱房署無下拆畫令 (更新)

【3月8日16:15更新】近日網絡流傳葵涌邨垃圾房內掛有多幅畫作，全為清潔工人從被棄置的垃圾中救回。惟事件曝光後，負責美化垃圾房的清潔工華哥一度聲稱因收到房屋署通知，將畫作拆走並送往堆填區，惹來外界批評房署態度僵化。不過事件峰迴路轉，該清潔工華哥今日(8日)向傳媒改口風，幫助澄清房屋署沒有下「拆畫」令，聲稱因為太多人來拍照「打卡」，才說了「善意的謊言」。

稱因太多人「打卡」 為護畫才說「善意謊言」

清潔工華哥向傳媒指，「因為呢幾日太多人嚟影相，先想話揼晒啲畫，唔會再有咁多人關注。」他說最高峰時，有20至30人拍照，因為擔心收垃圾時會弄傷到場拍照的人士，故決定暫時拆除畫作，收藏在垃圾房的儲物室房內。他強調畫作目前「安然無恙」，希望待事件丟淡後，再考慮將畫作重見天日，掛上牆上，至於能否再讓市民拍照，他說不方便了。

近日有居民上載葵涌邨垃圾房內的最新照片，指牆上畫作已不復見，只剩下時鐘，惹來畫作被拋棄的揣測。城市研究學者黃宇軒在其社交專頁指，原來在垃圾房牆上掛着的藝術品已儲有多年，亦成為工友生活的趣味。他形容：「這些都是工友對工作場所的尊重和專業精神的表現。」並批評房屋署勒令拆除畫作得做法是扼殺清潔工人日常生活的趣味，「真的需要不近人情至此嗎？」

房署曾稱 垃圾站不適合存放物品

至於房屋署早前回覆本報查詢指，垃圾站為處理垃圾的處所，並不適合用作存放物品，而且垃圾站須不時徹底清潔消毒，以保持環境衛生。因此擺放在垃圾站內的雜物須移走，以方便進行清潔消毒行動。