葵涌酒店藏3300萬元可卡因，21歲內地男為1500元販毒被捕。

根據情報分析，警方發現有販毒集團，利用酒店房間作為掩飾，用作毒品儲存中心。經深入調查後，警方鎖定青山公路—葵涌段一間酒店的目標房間的位置。昨日早上於目標房間外進行埋伏，同日早上約10時半，人員截查一名正從房間內走出的男子，初步確認該男子是目標房間的住客。人員隨即帶該男子進入房間進行調查。

旅行箱藏 52 塊磚形物體

經過詳細搜查，警方在房內的一個旅行箱，搜出52塊磚形物體，懷疑是可卡因毒品，估計市值超過港幣3,300萬元，隨即以「販運危險藥物」罪名拘捕該名男子。被捕人持雙程證來港，報稱無業，他現正被扣留調查，稍後將被暫控「販運危險藥物」罪，於明天上午在沙田裁判法院提堂。

看中被捕人的遊客身份

調查顯示，被捕人是在網上被招攬，希望搵快錢而受利誘，為了1,500元報酬來港參與毒品交易。警方相信販毒集團是看中被捕人是遊客的身份，認為可以減低警方的戒心。為了逃避警方的追查，販毒集團特意選擇租住酒店房間，作為毒品儲存地點，並利用短期租住的方式頻繁更換地點，以增加警方調查難度。