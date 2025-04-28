熱門搜尋:
金像獎2025 謝霆鋒 SIERRA SEA 特朗普關稅戰 網上熱話 姜濤 新店關注組 健身 行山路線 二手樓 好去處 消委會 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
本地
2025-04-28 16:53:45

葵涌酒店藏3300萬元可卡因　21歲內地男為1500元販毒被捕

分享：
葵涌酒店藏3300萬元可卡因，21歲內地男為1500元販毒被捕。

葵涌酒店藏3300萬元可卡因，21歲內地男為1500元販毒被捕。

警方昨日(27)展開反毒品行動，於葵涌一間酒店房間內以「販運危險藥物」罪拘捕一名21歲中國籍男子，檢獲約42公斤可卡因，市值逾3,300萬元。

根據情報分析，警方發現有販毒集團，利用酒店房間作為掩飾，用作毒品儲存中心。經深入調查後，警方鎖定青山公路—葵涌段一間酒店的目標房間的位置。昨日早上於目標房間外進行埋伏，同日早上約10時半，人員截查一名正從房間內走出的男子，初步確認該男子是目標房間的住客。人員隨即帶該男子進入房間進行調查。

adblk5
警方檢獲52塊磚形物體，懷疑是可卡因毒品。 警方檢獲52塊磚形物體，懷疑是可卡因毒品。 警方檢獲52塊磚形物體，懷疑是可卡因毒品。 葵涌酒店藏3300萬元可卡因，21歲內地男為1500元販毒被捕。 新界南總區刑事總部警司李木易。

旅行箱藏52塊磚形物體

經過詳細搜查，警方在房內的一個旅行箱，搜出52塊磚形物體，懷疑是可卡因毒品，估計市值超過港幣3,300萬元，隨即以「販運危險藥物」罪名拘捕該名男子。被捕人持雙程證來港，報稱無業，他現正被扣留調查，稍後將被暫控「販運危險藥物」罪，於明天上午在沙田裁判法院提堂。

看中被捕人的遊客身份

調查顯示，被捕人是在網上被招攬，希望搵快錢而受利誘，為了1,500元報酬來港參與毒品交易。警方相信販毒集團是看中被捕人是遊客的身份，認為可以減低警方的戒心。為了逃避警方的追查，販毒集團特意選擇租住酒店房間，作為毒品儲存地點，並利用短期租住的方式頻繁更換地點，以增加警方調查難度。

adblk6
毒品可卡因｜甚麼是可卡因？（禁毒處） 毒品可卡因｜可卡因壞處（禁毒處） 毒品可卡因｜販賣可卡因最高刑罰為終身監禁（禁毒處） 毒品可卡因｜家長角色（禁毒處）

限時早鳥優惠 火速訂位 | am730母親節溫馨晚宴 $5000福袋等你拎!

ad