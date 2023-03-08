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2023-03-08 15:30:00

葵涌醫院天花冧石屎　醫管局致歉設委員會檢測儀器設施 (持續更新)

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醫管局對接連有事故發生致歉。(蘇文傑攝)

醫管局對接連有事故發生致歉。(蘇文傑攝)

【15:30更新】繼日前青山醫院及聯合醫院之後，葵涌醫院亦爆出冧石屎事故，有網民在社交媒體Instagram上載相片，顯示疑為葵涌醫天花石屎剝落，掉落辦公室枱面，壓毀打印機和電腦等設施。醫管局今午(8日)見傳媒交代詳情，指葵涌醫院兒童及青少年精神科病房診症室凌晨3時許，有剝落情況，無病人受傷，院方即時派員維修，強調十分關注近日事件，並就相關事件或致安全問題致歉，承諾會成立「檢視醫療儀器及設施保養維修事宜委員會，檢查醫管局的設施。

高拔陛：若承建商不達標將跟進

醫管局行政總裁高拔陛指，今早收到葵涌醫院報告，在凌晨約3時多，發現在相關病房診症室有石屎剝落，破壞部分家具和電子設施，當時無人在使用，因此無人受傷，醫院已將相關病房診症室隔離，強調病人及員工安全是首要考慮，他就近日多宗醫管局事故致歉，指醫管局隨即指示所有聯網做大量工作，並成「檢視醫療儀器及設施保養維修事宜委員會檢視事件，由醫管局大會成員溫文儀任主席，工作包括一個月內就各項設施如手術燈及樓宇建築作檢測。

高拔陛續指，就近日事件關注承建商進行維修保養工作的表現，強調若有承建商表現不達標，甚至違規，會轉介相關監管機構跟進。

石屎最大一塊30X30厘米

葵涌醫院行政總監阮家興交代石屎剝落詳情，指約今早凌晨3時許，葵涌醫院L座1樓同事聽到巨響，查看下發現診症室有東西從天花板掉下，包括假天花及石屎碎片，面積最大的一塊約30X30厘米，受影響範圍約1.5X1.5米，院方已即時移走附近病房的病人，並在今早將15名病人安置遠離事故地方，他指醫院亦發現在出事房間的隔離一間房亦可能有石屎不穩情況，相關地方現已封閉，現時相關病人情況安全。他說醫院非常關注事件，將檢視漏水情況，強調必將積極跟進

踢爆始公布涉隱瞞？高拔陞：需時了解詳情

被問到兩宗冧石屎事件都是社交平台流傳後才確認，有沒有隱瞞情況，高拔陞指醫管局一直以公開透明的原則處理事故，一有初步資料，會即時公布，但亦希望大家明白，有些個案需要一些時間了解詳情。

醫管局策略發展總監程偉權指，成立的「檢視醫療儀器及設施保養維修事宜委員會會檢視幾大類東西，包括醫療儀器、室內天花及樓宇結構，期望在一個月內完成，然後會邀請溫文主席檢視醫療儀器及設施、檢討聯網的內部及外部溝通，再就其報告建議逐步落實履行，希望日後可以做得更好。

高拔陛指，就近日多宗醫管局事故致歉，並成立委員會跟進。(蘇文傑攝) 高拔陛指，就近日多宗醫管局事故致歉，並成立委員會跟進。(蘇文傑攝) 葵涌醫院行政總監阮家興指，石屎碎片面積最大的一塊約30X30厘米，受影響範圍約1.5X1.5米。

醫管局接連出現事故

今次事件起因，有網民匿名在社交媒體Instagram的「hanosecretshk」專頁投稿。據圖片所見，相信為葵涌醫院內某辦公室內有石屎塌下，壓毀桌上打印機及電腦等設備。一部影印機被砸至損毀嚴重，現場一片狼藉，相信若砸中人的話，後果不堪設想。

另外，翻查資料，近日出現多宗醫療設備出現事故。九龍城衛生防護中心大樓地下的感染控制處工作間，上周五發現有4塊石屎剝落，最大一塊面積0.65米乘0.45米；而上月，聯合醫院亦爆冧醫療儀器事故，手術室一組手術燈連支架突從天花墮下，一名麻醉助理被擊中肩膊受傷；日前，青山醫院被揭於去年11月，病房有半個枕頭大的石屎，跌落病床枕邊，事發時有病人在內。

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