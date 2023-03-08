葵涌醫院天花冧石屎　醫管局致歉設委員會檢測儀器設施 (持續更新)

【15:30更新】繼日前青山醫院及聯合醫院之後，葵涌醫院亦爆出冧石屎事故，有網民在社交媒體Instagram上載相片，顯示疑為葵涌醫院有天花石屎剝落，掉落辦公室枱面，壓毀打印機和電腦等設施。醫管局今午(8日)見傳媒交代詳情，指葵涌醫院兒童及青少年精神科病房診症室凌晨3時許，有石屎剝落情況，無病人受傷，院方即時派員維修，強調十分關注近日事件，並就相關事件或致安全問題致歉，承諾會成立「檢視醫療儀器及設施保養維修事宜委員會」，檢查醫管局的設施。

高拔陛：若 承建商不達標將跟進

醫管局行政總裁高拔陛指，今早收到葵涌醫院報告，在凌晨約3時多，發現在相關病房診症室有石屎剝落，破壞部分家具和電子設施，當時無人在使用，因此無人受傷，醫院已將相關病房診症室隔離，強調病人及員工安全是首要考慮，他就近日多宗醫管局事故致歉，指醫管局隨即指示所有聯網做大量工作，並成立「檢視醫療儀器及設施保養維修事宜委員會」檢視事件，由醫管局大會成員溫文儀任主席，工作包括一個月內就各項設施如手術燈及樓宇建築作檢測。

高拔陛續指，就近日事件關注承建商進行維修保養工作的表現，強調若有承建商表現不達標，甚至違規，會轉介相關監管機構跟進。

石屎最大一塊30X30厘米

葵涌醫院行政總監阮家興交代石屎剝落詳情，指約今早凌晨3時許，葵涌醫院L座1樓同事聽到巨響，查看下發現診症室有東西從天花板掉下，包括假天花及石屎碎片，面積最大的一塊約30X30厘米，受影響範圍約1.5X1.5米，院方已即時移走附近病房的病人，並在今早將15名病人安置遠離事故地方，他指醫院亦發現在出事房間的隔離一間房亦可能有石屎不穩情況，相關地方現已封閉，現時相關病人情況安全。他說醫院非常關注事件，將檢視漏水情況，強調必將積極跟進。

被 踢爆始公布涉隱瞞？高拔陞：需時了解詳情

被問到兩宗冧石屎事件都是社交平台流傳後才確認，有沒有隱瞞情況，高拔陞指醫管局一直以公開透明的原則處理事故，一有初步資料，會即時公布，但亦希望大家明白，有些個案需要一些時間了解詳情。

醫管局策略發展總監程偉權指，成立的「檢視醫療儀器及設施保養維修事宜委員會」會檢視幾大類東西，包括醫療儀器、室內天花及樓宇結構，期望在一個月內完成，然後會邀請溫文儀主席檢視醫療儀器及設施、檢討聯網的內部及外部溝通，再就其報告建議逐步落實履行，希望日後可以做得更好。