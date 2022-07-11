葵涌「組合社會房屋計劃」即日起接受申請 成功可住3年

「業成6號」是香港社會服務聯會第3個「組合社會房屋計劃」，預期本年11月入伙，現正接受申請。社聯委託香港聖公會麥理浩夫人中心為營運機構，為長期輪候公屋（不少於三年）或居住在不適切住房的基層市民，提供適切的社會服務及可負擔的過渡性社會房屋，回應基層住屋需要。

「業成6號」提供116個單位，包括 91個「一人單位」、24個「二人單位」及 1個「無障礙單位」，預計約140名基層市民受惠；單位面積由140至209平方呎不等，每個單位設有獨立洗手間及使用電磁爐的煮食空間，以及提供冷氣機、電熱水爐及抽氣扇等設備。再者，每個住戶亦會獲中華電力有限公司提供上限2,000元的資助以購買符合能源效益之電器。

申請日期

2022年7月11日至2022年8月12日

預計入伙日期

2022年11月

大廈地址

新界葵涌業成街5-7號

面積

一人單位（140平方呎）

二人單位（203平方呎）

單位數目 116 個

91個 一人單位

24個 二人單位

1個無障礙單位 （最多2人入住，其中一位依靠輪椅活動）

申請詳情

年滿 18 歲或以上的香港居民

有全職工作

現正居於環境惡劣居所

輪候公屋達 3 年或以上

有迫切住屋需要

有可行的儲蓄及遷出計劃，住宿期完結後遷出

通過機構社工評估及審批

住宿期最多長達 3 年

本項目設有簡介會，有興趣參加的公眾人士、社福機構及地區團體可於網頁報名。如欲了解更多詳情，可瀏覽

網址：https://socialhousing.skhlmc.org

電話：2616 0766 / 2423 5062