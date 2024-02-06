葵涌6車相撞 貨車失控砸兩車兩傷

葵涌發生6車相撞意外，最少兩傷。一輛中型貨車在荃灣路彎位前疑失控翻側，壓向附近一輛的士及一輛水務署工程車，意外更波及一輛貨櫃車及兩輛私家車。貨車司機一度被困，由消防員協助離開車廂。現場交通一度受阻，警方調查意外起因。

57歲的士司機及70歲工程車司機受傷，由救護車送往瑪嘉烈醫院治療。事發於昨午1時46分，現場消息指，當時Tesla私家車、客貨車、的士、水務署工程車和貨櫃車均停在燈口位，一輛沿荃灣路支路擬轉往葵青路、從後駛至的中型貨車懷疑收掣不及失控，剷上右邊路壆後向左翻側，停在快線之的士和水務署工程車首當其衝被壓著，的士右邊車尾被壓毀，與的士相距一個車位的工程車右車身受損較嚴重。由於有一定衝力，波及左邊停在慢線之貨櫃車「拖頭」、的士前方私家車和客貨車。

消防先用支架固定貨車車身，再協助被困貨車司機爬出車廂。受意外影響，荃灣路通往葵青路的支路一度全線封閉。意外後，警方召來拖車，將涉事車輛移正拖走。

水務署工程車乘客傅小姐憶述事發時一刻，指連同司機3人在車內，突然一聲巨響，貨車撞向工程車。意外後，工程車乘客車門不能開啟，她與同坐後座同事爬向前座乘客座位並打開門離開，司機亦及時離開，但膝頭受傷。

水務署表示，當時工程車正前往工作地點，車上共3人，2人為水務署職員、1人為承建商職員；承建商職員腳部受輕傷送院，兩名水務署職員則沒有受傷毋須送院。