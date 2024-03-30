葵芳牛角收「4.7萬大單」 老闆黃傑龍：消費寒冬下如再生父母

復活節長假期大量港人北上消費，本地零售及餐飲業叫苦連天。敘福樓集團主席黃傑龍昨晚(29日)在Facebook專頁上載旗下餐廳一張「大單」，總額4.7萬元，表示感恩食客眷顧，「有如再生父母」。
122人公司聚會
黃傑龍上載旗下日式燒肉店、葵芳牛角Buffet一張「大單」，總額4.7萬元，帖文寫道：「唔知幾耐冇見過一張牛角嘅收據$47336，今時今日簡直係再生父母感激非常。無論係$78一個lunch定係$47336，我哋全體同事都非常珍惜你們每一單交易，因為每一單幫襯都代表多一筆港幣留在香港，多謝多謝。」他上載的對話截圖可見，客人是來自一間公司的聚會，一共有122人參加，公司代表稱對今次服務非常滿意，特別讚揚餐廳經理以及和食物質素。他又稱「我哋而家牛角有做埋生日會啊，有人擺滿月㖭啊」。
料結業潮持續 不能全歸咎北上潮
黃傑龍及後接受傳媒訪問指，疫後香港飲食零售業進入消費寒冬，不少餐廳在農曆年長假期也生意慘淡，料飲食業結業潮都會持續一段時間，「正上演淘汰賽將劣質餐廳淘汰走」。他又認為市道差不能全歸咎到北上潮和內地物價較低，反而現時樓市股市皆疲弱才是主因。不過，他對市道始終都有信心，認為未來美國減息將有助市民消費力上升，會保持信心和希望，「一旦進入市道上升嘅勢頭，大家就會冇咁痛苦㗎喇。」