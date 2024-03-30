葵芳牛角收「4.7萬大單」 老闆黃傑龍：消費寒冬下如再生父母

122人公司聚會

黃傑龍上載旗下日式燒肉店、葵芳牛角Buffet一張「大單」，總額4.7萬元，帖文寫道：「唔知幾耐冇見過一張牛角嘅收據$47336，今時今日簡直係再生父母感激非常。無論係$78一個lunch定係$47336，我哋全體同事都非常珍惜你們每一單交易，因為每一單幫襯都代表多一筆港幣留在香港，多謝多謝。」他上載的對話截圖可見，客人是來自一間公司的聚會，一共有122人參加，公司代表稱對今次服務非常滿意，特別讚揚餐廳經理以及和食物質素。他又稱「我哋而家牛角有做埋生日會啊，有人擺滿月㖭啊」。