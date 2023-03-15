葵芳閣謀殺案｜女死者熱心大廈事務　擔任法團司庫4年

葵涌葵芳閣昨日(14日)發生爆竊及謀殺案，63歲女子梁雪卿慘遭鐵筆打斃，警方初步調查相信疑犯是一名中國籍男子，與死者認識，已掌握他的身份，案件已列作謀殺案跟進，正緝捕兇徒。兇案現場至今日仍未解封，有警員駐守。
熱心大廈事務 擔任法團司庫4年
據悉，梁雪卿曾任職運輸工作，梁雪卿生前是葵芳閣的熱心業主，四年前起擔任法團司庫，負責管理財務，與街坊關係良好。葵芳閣業主之間有一個手機群組，眾業主對事件議論紛紛，大部分人對她慘死深感可惜。而前葵青區議會吳劍昇與死者亦有數面之緣，他印象中，死者比較文靜，但非常關心大廈事務，並對她遇害深表震驚，促警方盡快將兇徒繩之於法。
警方已掌握疑兇身份
死者居住單位面積486平方呎，房間安裝一個夾萬收藏現金及首飾。據悉，兇徒主要垂涎夾萬內的財物，入屋後拖往客廳位置，企圖用鐵筆撬開。期間梁婦突然回家撞破，賊人狠下毒手，持鐵筆攻擊，梁婦頭破血流倒卧地上，賊人掠去死者個人財物而去。
昨（14日）中午，梁婦與男友一同到葵涌廣場飲茶，其後男友上班，梁婦購物後返回寓所。至晚上7時30分，男友回到單位但無帶鎖匙，拍門無人應門。由於鄰居與他們關係良好，故管有其後備門匙。然而男友與鄰居開門後，赫見梁婦昏卧屋內，滿頭鮮血，大驚報警，惜告不治。警方調查後，相信疑兇與死者認識，持有單位鎖匙，已掌握身份並作出通緝。