葵芳閣謀殺案｜法團主席指疑兇斯文靚仔 街坊稱「大跌眼鏡」感失望

葵芳發生爆竊及謀殺案，一名63歲女子梁雪卿被同居男友發現倒斃屋內，單位有被搜掠痕跡，並留有染血鐵筆，疑因撞破賊人入屋爆竊，慘遭殺害。案件今日有新發展，據知疑兇是死者鄰居女兒的男朋友，懷疑他用後備鎖匙入屋犯案，並在命案揭發前潛逃日本。
戶主向街坊介紹該男子是其姨甥
葵芳閣法團主席劉啟安今日受訪指，死者與同層一戶主關係良好，不排除生前曾將後備鎖匙交予該戶主保管。劉續指，該戶主育有一女，但女兒近年出國讀書，據知現時在英國工作；近3至4年有一名年約25歲的青年入住，劉亦證實有一名男子寄住該單位，戶主向街坊介紹青年是其姨甥。
男子出入會與街坊打招呼頗有禮貌
據劉所知，該男子聲稱讀護理系，外表斯文，身形瘦削，雙手有紋身，平時出入會與街坊打招呼，頗有禮貌。劉續指，該名男子已居住於大廈多年，「佢出入係好正常，嗰日我哋都睇咗閉路電視，（當日）佢出入幾次」。劉形容該男子「靚靚仔仔、斯文有禮貌」，難以想像他是兇手，他坦言如果是事實，會令大家「跌晒眼鏡」，十分失望。
而命案揭發後，警方調查同層所有住戶，劉表示已尋遍全層樓所有人，只得一人未能尋獲，據知此人正是該戶主口中的姨甥。劉無奈指：「佢唔肯出嚟聯絡，我哋都心中有數，都好懷疑，嗰晚已經心中有數。」