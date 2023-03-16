葵芳閣謀殺案｜法團主席指疑兇斯文靚仔 街坊稱「大跌眼鏡」感失望

葵芳發生爆竊及謀殺案，一名63歲女子梁雪卿被同居男友發現倒斃屋內，單位有被搜掠痕跡，並留有染血鐵筆，疑因撞破賊人入屋爆竊，慘遭殺害。案件今日有新發展，據知疑兇是死者鄰居女兒的男朋友，懷疑他用後備鎖匙入屋犯案，並在命案揭發前潛逃日本。

戶主向街坊介紹該男子是其姨甥

葵芳閣法團主席劉啟安今日受訪指，死者與同層一戶主關係良好，不排除生前曾將後備鎖匙交予該戶主保管。劉續指，該戶主育有一女，但女兒近年出國讀書，據知現時在英國工作；近3至4年有一名年約25歲的青年入住，劉亦證實有一名男子寄住該單位，戶主向街坊介紹青年是其姨甥。