葵芳閣謀殺案 疑兇身份曝光 消息︰死者鄰居女兒男友人

葵芳閣謀殺案，63歲女死者回家時疑撞破有人入屋爆竊遭人扑頭施襲傷重致亡。消息指，疑犯估計是女死者相熟鄰居女兒的男性朋友，並相信案件揭發前已潛逃日本。香港警方正尋求國際刑警協助。

63歲女死者周二晚上被發現倒卧在單位內，頭部有多處傷痕，當場證實死亡，單位內有被搜掠過痕跡，並留有染血鐵筆。據指，經初步點算，相信損失總值10多萬元，包括一些鑽石及金器。警方日前交代案情指，相信死者與疑犯相識，但交代案情時未有透露雙方關係。

據悉，女死者生前與該名鄰居關係要好，並將後備鎖匙託管以備不時之需。案發當日死者同居男朋友因無帶鎖匙，要向該名鄰居取後備鎖匙進屋，二人入屋後揭發命案。

疑因欠債鋌而走險

消息指，警方初步調查鄰居女兒的男性朋友，涉事男子有賭博習慣，疑因欠債鋌而走險；有人或認為死者開設公司、家庭富裕，並知悉家中有死者後備鎖匙，以此入屋爆竊，但死者「突然」回家時撞破，有人向對方施襲。

據指，疑兇25歲，因爛賭欠債纍纍，早年被家人趕出家門；與死者友好鄰居女兒認識後，獲收留並一直寄居葵芳閣，至案發後才沒有在單位出現。據指，疑兇曾向人聲稱修讀護理學系；另有女朋友，聲稱葵芳閣是家人物業。至於鄰居女兒則在海外讀書，近年已在當地工作。

