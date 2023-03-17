葵芳閣謀殺案 疑兇身份曝光 消息︰死者鄰居女兒男友人

葵芳閣謀殺案，63歲女死者回家時疑撞破有人入屋爆竊遭人扑頭施襲傷重致亡。消息指，疑犯估計是女死者相熟鄰居女兒的男性朋友，並相信案件揭發前已潛逃日本。香港警方正尋求國際刑警協助。
63歲女死者周二晚上被發現倒卧在單位內，頭部有多處傷痕，當場證實死亡，單位內有被搜掠過痕跡，並留有染血鐵筆。據指，經初步點算，相信損失總值10多萬元，包括一些鑽石及金器。警方日前交代案情指，相信死者與疑犯相識，但交代案情時未有透露雙方關係。
據悉，女死者生前與該名鄰居關係要好，並將後備鎖匙託管以備不時之需。案發當日死者同居男朋友因無帶鎖匙，要向該名鄰居取後備鎖匙進屋，二人入屋後揭發命案。
疑因欠債鋌而走險
消息指，警方初步調查鄰居女兒的男性朋友，涉事男子有賭博習慣，疑因欠債鋌而走險；有人或認為死者開設公司、家庭富裕，並知悉家中有死者後備鎖匙，以此入屋爆竊，但死者「突然」回家時撞破，有人向對方施襲。
據指，疑兇25歲，因爛賭欠債纍纍，早年被家人趕出家門；與死者友好鄰居女兒認識後，獲收留並一直寄居葵芳閣，至案發後才沒有在單位出現。據指，疑兇曾向人聲稱修讀護理學系；另有女朋友，聲稱葵芳閣是家人物業。至於鄰居女兒則在海外讀書，近年已在當地工作。
鄰居介紹家中青年是姨甥
葵芳閣法團主席劉啟安指，死者友好鄰居育有一女，另有一名青年居上址，而戶主一直向外介紹指該男子為其姨甥，外表斯文，難以想像與案有關，「如果真係，我哋都好失望、好心痛。」案發當日發現該男子多次在大廈出入，已經向警方提供閉路電視片段。
據了解，疑犯案發後潛逃日本，根據律政司資料，香港並未與日本簽署移交逃犯協定。香港警方已向國際刑警尋求協助。過往曾經有案例，只要符合日本《引渡法》，包括提供逃犯在提出申請的司法管轄區、涉嫌干犯的刑事罪行及相關證據等，經法務省、檢察廳及法院裁定後可以移交逃犯。