葵芳閣謀殺案 疑回家撞破爆竊 料女死者與兇徒相識

葵芳發生爆竊及謀殺案，一名63歲女子被同居男友發現倒斃屋內，單位有被搜掠痕跡，並留有染血鐵筆。警方調查發現，女事主前日下午返家後，疑撞破賊人入屋爆竊，慘遭毒手。警方正通緝一名懷疑與女死者相識的男子。
63歲女事主梁雪卿，與男友同居於葵芳閣3座一單位，周二下午2時，女事主與男友外出飲茶後，獨自返家。至晚上7時半，男友返家時，拍門無人應，因無帶鎖匙，其後由擁有後備鎖匙的鄰居協助開門，赫見女事主倒臥在單位內，警方及救護員到場後發現女事主頭部有多處傷痕，當場證實死亡。
新界南刑事總部(行動)警司陳志昌昨晨3時交代案情，指警員到場發現，單位有明顯搜掠跡象，並留有一支不屬單位內的染血鐵筆。原先放在房間存有現金和金器的夾萬被人拖到客廳，曾經被人嘗試用工具撬開，但未成功；而女死者部分個人財物則不翼而飛。初步點算損失一批值十多萬元的首飾及鑽石。
警未透露雙方關係
探員亦翻查屋苑閉路電視錄影，初步相信女事主下午2至3時返回單位內，撞破賊人正在單位爆竊，並遭對方用鐵筆襲擊頭部，兇徒隨即離開現場。陳志昌指，警方已掌握疑兇真正身份，正追緝一名涉案中國籍男子，並相信他與女事主認識，但未有透露雙方關係。
消息則指，女死者從事運輸業，在家辦公並擺放夾萬，兇徒是用鎖匙開門入屋。死者生前擔任大廈業主立案法團司庫，法團成員與街坊昨午於大廈門外上香拜祭死者。法團主席劉啟安指大廈治安一向良好，對事件感震驚，並指認識對方超過10年，形容梁性格和藹可親，熱心大廈內事務，她自3年前起擔任法團委員，去年擔任秘書，至今年擔任司庫，沒有持有法團任何現金。劉啟安指，期望警方及早破案，免街坊以訛傳訛及過分揣測。