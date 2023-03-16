葵芳閣謀殺案 疑回家撞破爆竊 料女死者與兇徒相識

葵芳發生爆竊及謀殺案，一名63歲女子被同居男友發現倒斃屋內，單位有被搜掠痕跡，並留有染血鐵筆。警方調查發現，女事主前日下午返家後，疑撞破賊人入屋爆竊，慘遭毒手。警方正通緝一名懷疑與女死者相識的男子。

63歲女事主梁雪卿，與男友同居於葵芳閣3座一單位，周二下午2時，女事主與男友外出飲茶後，獨自返家。至晚上7時半，男友返家時，拍門無人應，因無帶鎖匙，其後由擁有後備鎖匙的鄰居協助開門，赫見女事主倒臥在單位內，警方及救護員到場後發現女事主頭部有多處傷痕，當場證實死亡。

新界南刑事總部(行動)警司陳志昌昨晨3時交代案情，指警員到場發現，單位有明顯搜掠跡象，並留有一支不屬單位內的染血鐵筆。原先放在房間存有現金和金器的夾萬被人拖到客廳，曾經被人嘗試用工具撬開，但未成功；而女死者部分個人財物則不翼而飛。初步點算損失一批值十多萬元的首飾及鑽石。

