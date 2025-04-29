葵青地區康健中心外購網絡系統疑被入侵　姓名居住地區等會員資料或外洩

葵青地區康健中心營運機構的外購網絡系統懷疑被入侵，或導致會員資料外洩，機構現已向警方報案及通報個人資料私隱專員公署。
正評估或受影響會員人數
醫務衞生局轄下基層醫療署昨日接獲葵青地區康健中心的營運機構葵青安全社區及健康城市協會通報，其外判服務供應商的網絡系統前日懷疑被黑客入侵，可能導致會員資料外洩，包括姓名、會員編號、出生日期、居住地區及部分曾參與疫苗接種計劃會員的身份證首四位數字等，葵青安健協會正評估可能受影響的會員人數及所涉資料。
葵青安健協會已向警方報案及通報個人資料私隱專員公署，並已就事件通知數字政策辦公室，同時已按基層醫療署要求，即時中斷葵青康健中心網絡系統的運作以及所有電腦伺服器的對外連接，阻止黑客進一步入侵。由於中心系統暫停運作，即日起已預約抽血服務及注射流感疫苗的會員須改期，葵青康健中心營運機構會透過電話及短訊等方式通知相關會員。
系統與其他17區康健中心康健站無直接連接
基層醫療署指，涉事系統與全港其他17區地區康健中心或康健站的系統並無任何直接連接，它們的營運機構亦沒有外購和使用該系統。同時，涉事系統獨立於該指定臨床醫療管理系統及醫健通，與兩個系統均並無直接對接，惟為審慎起見，電子健康紀錄專員在接獲通報後，已暫時吊銷該營運機構的醫健通登記。