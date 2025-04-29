葵青地區康健中心外購網絡系統疑被入侵　姓名居住地區等會員資料或外洩

葵青地區康健中心營運機構的外購網絡系統懷疑被入侵，或導致會員資料外洩，機構現已向警方報案及通報個人資料私隱專員公署。

正評估或受影響會員人數

醫務衞生局轄下基層醫療署昨日接獲葵青地區康健中心的營運機構葵青安全社區及健康城市協會通報，其外判服務供應商的網絡系統前日懷疑被黑客入侵，可能導致會員資料外洩，包括姓名、會員編號、出生日期、居住地區及部分曾參與疫苗接種計劃會員的身份證首四位數字等，葵青安健協會正評估可能受影響的會員人數及所涉資料。