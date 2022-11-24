葵青康健中心服務量不達標 一成活動僅1人參加

政府近年積極推廣地區基層醫療，計劃於全港各區興建地區康健中心。不過，審計署發現，在2019年9月啟用作試點的葵青地區康健中心，自營運以來大部分服務量不達標，包括市民出席定期健康風險評估的比率偏低，如去年底不足一成會員參與；撥款採購未有依照指引，有4次超過20萬元的項目無公開招標，人員流失率亦偏高。中心解釋是因社會暴亂和疫情影響，窒礙了中心提供原有服務。

葵青地區康健中心於2019年9月17日開始運作，政府以2.84億元批出營運服務合約予葵青安全社區及健康城市協會。最新一份審計報告指出，中心大部分服務量不達標，雖然上年度有改善，但9項目標中仍有近半服務量未達標。報告指，康健中心會舉辦不同健康小組活動，惟出席率偏低，2021年9月的701個班組中，約一成、即75班只有1人報名。此外，根據服務合約，成為健康中心會員可以每年出席健康風險評估，以助早識別慢性疾病，但去年12月只有9%會員有做評估。

負責監管的醫衛局及中心解釋，疫情期間，中心不時要停止或限制面對面及毋須預約的服務，以減少社區傳播風險，中心也額外承擔抗疫工作，例如用作疫苗接種中心，窒礙提供原有核心服務的能力。