葵青警區與青協合作推先導計劃 盼及早支援有違法危機青少年

家長管教孩子期間情緒波動，或只會打鬧責罵，未能解決問題之餘，親子關係惡化，令青少年不當行為變本加厲。為防止青年誤墮法網，葵青警區於去年8月聯同青協青年違法防治中心推出「葵青‧攜青Project i-SCAN」先導計劃，利用跨專業模式協助有需要青年，透過提供個案輔導、正向活動及家庭支援等方法，減低青少年違法危機並為他們提供支援。青協表示至今已接收到182個求助個案，包括家庭衝突、行為問題等，七成獲跟進，希望計劃可為青年提供求助窗口。

計劃透過跨專業模式由警方、校長、老師或家長將即時需要協助青少年轉介予青協跟進。同時，警方或校方利用專業判斷，將計劃推薦給有潛在需要青年，鼓勵他們積極求助。負責跟進的社工在接獲轉介後3個工作天內聯絡青年或其家人，提供即時評估及介入。葵青警區行動主任楊觀笙指計劃核心是「心」，一班「有心人」用心憑其專業判斷去幫助有需要青年，及早介入，預防犯罪違規。

有求助家長指其11歲女兒於校內有不能自控盜竊習慣，自己亦因管教孩子致情緒起伏，她經警方聯絡主任推薦向計劃社工求助，社工為母女做訪談及評估，提供情緒支援及行為輔導。女兒經輔導後情況好轉，會套用社工教授的技巧戒除惡習；而母親亦找到情緒支援的窗口，透過輔導工作坊釋放壓力。青協青年違法防治中心督導主任李少翠指，求助個案中家庭糾紛佔一定比例，認為家庭支援相當重要。

荃灣葵涌及青衣區中學校長會主席黃定康稱，即使最前線老師亦未必能處理或意識到學生的需要，計劃用跨專業合作，指「各方貢獻專業、資料、觸角」，交織成保護網，更有效幫助青年人。