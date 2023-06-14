葵青警區針對拆牌違泊拖走1電單車　另向39架停泊逾24小時電單車發傳票

葵青警區過去一連兩日(12日至13日)舉行交通日，確保區內交通暢順及提高道路使用者的守法和交通安全意識。行動中，警方巡查區內20個電單車停泊處，拖走一部拆車牌電單車，並發出39張在泊車處連續停泊超過24小時傳票及809張定額罰款(交通違例事項)通知書。

電單車拆牌違泊行為乃葵青警區重點交通執法項目之一，針對以逃避被警方票控而作出「朝桁晚拆」的行為。在行動中，人員拖走一輛無展示行車證及車牌並涉嫌阻塞道路的電單車，並發出定額罰款告票，包括「停泊方式相當可能對道路造成不必要的障礙」、「沒有展示有效的車輛牌照」及「沒有展示、照亮或裝妥車牌號碼」，而相關電單車則送往汽車扣留中心作進一步調查，並會將有關車輛轉介運輸署作進一步安排驗車。

根據《道路交通條例第374章》，駕駛者必須展示、亮起或裝妥車輛登記號碼及展示有效的車輛牌照，否則便會觸犯法例及車主認領車輛時需付額外扣留費用。警方強調，即使車主將車牌及行車證拆走，警方仍可透過不同方法追查車主身份。

免費電單車位泊逾24小時會被檢控

另外，免費停泊電單車車位供應緊張，葵青警區人員對區內供應停車位亦作出相應對策，以免被他人長期濫用停泊。根據《道路交通條例第374C章》，車輛在泊車處連續停泊超過24小時會被檢控。葵青警區人員一連兩日於區內採取先警告後發傳票行動，合共向39架電單車發出傳票。葵青警區將持續嚴厲執法，確保交通暢通及提高道路使用者的道路安全與守法意識，以保障市民安全。