蓮香樓不敵疫情結業 約20員工欠薪涉200萬元

位於中環威靈頓街的百年茶樓「蓮香樓」及荃灣的「蓮香棧」宣布不敵疫情結業。有員工聲稱被老闆拖欠4個月薪金，疑有人蓄意結業「走數」，向勞工處求助。勞工處關注事件，接獲部分員工求助，呼籲其他受影響僱員盡快尋求協助。有工會則指，已聯絡到僱主，相信會盡快解決事件。

蓮香樓昨日鎖上大閘，未有營業，門外貼出告示，指疫情下經營不善，有緣再會。所屬香港蓮香飲食集團在社交網站發文，蓮香樓及蓮香棧均屬於特許經營加盟商，兩店於8月8日正式結業，感謝食客多年支持。

中環蓮香樓一眾員工昨早10時，在店內執拾個人物品後，便集體到勞工處求助。協助工友的飲食業職工總會表示，目前有20人求助，涉及各個工種，部分人被拖糧數個月，連同遣散費估計達150至200萬，相信仍有其他員工被欠薪。工會指僱員都是凌晨透過社交平台得知茶樓結業，僱主至今未作交代，希望資方妥善處理遣散安排。

勞工處指關注事件，接獲部分員工求助，呼籲其他受影響僱員，盡快前往就近的勞資關係科分區辦事處尋求協助。勞工處又說，正聯繫僱主，要求他們按照《僱傭條例》等支付僱員欠薪及其他解僱補償，若有涉嫌違法的情況，將進行刑事調查及提出檢控，又會協助僱員向破產欠薪保障基金申請特惠款項。

飲食業職工總會委員梁天柱亦到場參與會議，他透露已聯絡到僱主，並指蓮香樓負責人為合法商人，僱主會解決，但未有透露受影響員工的數量及欠薪總額。他又指，現時勞資雙方要在平靜的氣氛進行討論，並指總會會以工友利益行先，坦言希望有順利而圓滿的結果。

蓮香樓於1889年在廣州開業，原名「連香樓」，後來因為蓮蓉製作出色，深獲當時為翰林學士的陳如岳欣賞，改名為「蓮香樓」。1918年來港開業，96年搬到威靈頓街，一直保留傳統茶樓運作及設計。2019年因租約期滿一度休業，及後數位老員工及蓮香樓東主後人先後以特許經營模式接手營運。