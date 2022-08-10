蓮香樓結業｜20員工被拖糧至少150萬　工會促資方簽署無力償還書 (更新)

【21:44更新】積金局表示，早於去年3月已接獲強積金受託人匯報有關蓮香樓僱主拖欠強積金，經介入和跟進後，成功為47名僱員追討共9期、涉款38.2萬元的強積金欠款。當局指，正繼續為約40名僱員追討仍未清還的欠款，包括就約20萬元欠款提出民事申索，以及就約18萬元欠款準備進行民事申索。

受疫情影響，積金局指各行各業經營困難，甚至面臨結業危機，但強調在這嚴峻情況下，積金局會繼續加強保障打工仔的強積金權益。

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【10:56更新】位於中環威靈頓街的百年茶樓「蓮香樓」及荃灣的「蓮香棧」宣布不敵疫情結業。有員工聲稱被老闆拖欠4個月薪金，疑有人蓄意結業「走數」，向勞工處求助。

飲食業職工總會權益總幹事招冠聰今在電台節目上表示，昨日陪同約20名員工到勞工處求助，涉及拖欠薪金連遣散費至少達150至200萬元。他又指，目前未能聯絡酒樓東主，促請資方簽署「無力償還書」，讓受影響員工可以盡早申請破產欠薪保障基金。

蓮香樓、蓮香棧昨突結業

蓮香樓昨日鎖上大閘，未有營業，門外貼出告示，指疫情下經營不善，有緣再會。所屬香港蓮香飲食集團在社交網站Facebook發文，蓮香樓及蓮香棧均屬於特許經營加盟商，兩店於8月8日正式結業，感謝食客多年支持。

中環蓮香樓一眾員工昨早10時，在店內執拾個人物品後，便集體到勞工處求助。協助工友的飲食業職工總會表示，目前有20人求助，涉及各個工種，部分人被拖糧數個月，連同遣散費估計達150至200萬，相信仍有其他員工被欠薪。工會指僱員都是凌晨透過社交平台得知茶樓結業，僱主至今未作交代，希望資方妥善處理遣散安排。

蓮香樓曾一度休業

蓮香樓於1889年在廣州開業，原名「連香樓」，後來因為蓮蓉製作出色，深獲當時為翰林學士的陳如岳欣賞，改名為「蓮香樓」。1918年來港開業，96年搬到威靈頓街，一直保留傳統茶樓運作及設計。2019年因租約期滿一度休業，及後數位老員工及蓮香樓東主後人，先後以特許經營模式接手營運。

百年老店蓮香樓 正式結束營業 (多圖)