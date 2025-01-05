蓮麻坑鉛礦洞完成活化成開放式博物館 (附參觀守則)

香港有許多地方礦藏豐富，其中蓮麻坑鉛礦洞曾是本地規模最大的鉛礦場，主要出產方鉛礦，並伴有少量的閃鋅礦和銀，其歷史可追溯至19世紀，至1950年代末停運。礦洞盛載着香港一段獨特而鮮為人知的歷史，漁農自然護理署與土木工程拓展署以一年多時間將礦洞活化，現已成為開放式博物館，上月底向公眾開放。
上世紀曾有近2,000人日以繼夜開採
漁護署郊野公園護理主任（西北）陳浩鵬表示，蓮麻坑鉛礦洞是香港其中一個具重要經濟價值的天然礦藏。港英政府於1925年批出採礦租約，該處採礦活動在1936年至1939年間最為蓬勃，一度有近2,000名工人24小時日以繼夜開採。
他續指：「礦場在第二次世界大戰期間被日軍佔領，戰後受國際鉛價下跌、天災、工潮等多重因素影響，最終在1950年代末停運。」
礦洞隧道大部分不開放
蓮麻坑鉛礦洞的活化工程包括鞏固和防護，其中主岩洞天花以岩釘和灌漿加固，並為結構不穩的岩柱建造混凝土扶壁，並以仿真岩石覆蓋，使其融入岩洞的自然環境。此外，礦洞內外皆加裝岩石絲網，防止鬆散、細碎的石塊掉落。同時增設各種設施，包括解說牌、路標、涼亭、長椅等，提升遊覽體驗。
當局指，礦洞有多個工作層，隧道綿延超過2,100米，但大部分不開放，當局設置圍欄，除了防止遊客誤闖，更為保護蝙蝠家園。
礦道蝙蝠家園
陳浩鵬說，礦道系統陰暗潮濕，早年荒廢後，為蝙蝠提供了絕佳的生境，在礦洞記錄到十種蝙蝠，佔全港有記錄的蝙蝠品種約四成，包括南長翼蝠、大蹄蝠等。他呼籲市民遊覽礦洞時，盡量降低聲量，並避免用強光照向洞內，以免影響蝙蝠棲息。
紅花嶺郊野公園是香港第25個郊野公園
礦洞所在的紅花嶺郊野公園是香港第25個郊野公園，沿着蓮麻坑郊遊徑拾級而上，攀上900餘級梯級，即能抵達藏身茂林的蓮麻坑鉛礦洞。現時設有兩條郊遊徑，貫通西面的蓮麻坑村和東面的沙頭角山咀，走畢全程約需四至五小時。
除礦洞外，郊野公園景點還包括獲評為二級歷史建築的麥景陶碉堡，二戰日佔時期的機槍堡及戰壕，以及可遠眺沙頭角海的紅花寨觀景點等。