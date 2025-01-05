蓮麻坑鉛礦洞完成活化成開放式博物館 (附參觀守則)

香港有許多地方礦藏豐富，其中蓮麻坑鉛礦洞曾是本地規模最大的鉛礦場，主要出產方鉛礦，並伴有少量的閃鋅礦和銀，其歷史可追溯至19世紀，至1950年代末停運。礦洞盛載着香港一段獨特而鮮為人知的歷史，漁農自然護理署與土木工程拓展署以一年多時間將礦洞活化，現已成為開放式博物館，上月底向公眾開放。

上世紀曾有近2,000人日以繼夜開採

漁護署郊野公園護理主任（西北）陳浩鵬表示，蓮麻坑鉛礦洞是香港其中一個具重要經濟價值的天然礦藏。港英政府於1925年批出採礦租約，該處採礦活動在1936年至1939年間最為蓬勃，一度有近2,000名工人24小時日以繼夜開採。

他續指：「礦場在第二次世界大戰期間被日軍佔領，戰後受國際鉛價下跌、天災、工潮等多重因素影響，最終在1950年代末停運。」