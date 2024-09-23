蔗渣製環保餐盒加凹槽升外帶體驗 理大設計學生團隊助走塑

買外賣醫肚是都市人生活，但不少人或曾經歷打翻外賣「杯茶」或「碗湯」。理大修讀設計的二年級學生梅綽玲和5名同學組成團隊設計具實用及成本效益的環保餐盒，餐盒以紙和甘蔗渣作材料，盒蓋面設有可拆式餐具及圓形凹槽，讓食肆將飲品杯或湯碗放到凹痕，增加外賣包裝的穩定，提升增加食客外帶餐飲的體驗。既環保又實用的設計在美心集團與學術機構等舉辦的「BEST with LESS香港大專飲食業可持續包裝設計比賽」，獲冠軍和最受歡迎設計獎。

團隊名「綠饗GREENMAX」，梅綽玲介紹，餐盒分為蓋子、中間分層和底盒，上下兩層可堆疊或獨立使用；蓋子則上下兩層都適用。她分享設計方案僅花兩、三個月，須平衡外觀、容量、實用、普及和方便度等各方面因素，難度頗高。她希望未來能改善餐具的硬度、大小等，讓作品可應用到真實生活，協助香港逐漸走塑。