蔚思幼稚園全校停課一周 快測即日起恢復抽樣覆檢

本港昨增8,488宗新冠肺炎確診，單日數字輕微回落。鑑於個案多和假陽性比率持續偏低，衛生防護中心即日起恢復抽樣覆檢快速測試呈報個案，不再全數安排核酸檢測覆核。正在兒童深切治療部留醫的17個月大染疫男嬰，昨昏睡情況增加和一度呼吸不暢順，為安全起見暫時要插喉用呼吸機協助，情況亦因而轉為危殆。此外，教育局今日將發信予學校，鼓勵師生提早今起做快測，以準備周四開學。

確診個案昨多8,488宗，當中8,252宗本地感染包括5,727宗經核實的快測陽性個案。衛生防護中心今年5月底發現，快測呈報假陽性比率一度異常高達20至30%，6月初遂安排所有快測做核酸覆檢。中心傳染病處主任張竹君稱，假陽性比率當時在短時間內已降回低水平，近期維持每日約1%左右。有鑑最近個案急增，考慮到化驗所工作量和抽樣較有效，即日起恢復抽樣覆檢安排，但強調比率如再超出預期，或再全面覆檢。

多7間學校要暫停面授一周

昨多7間學校的個別班級因錄得多宗確診，需要暫停面授課一周。全校有4班的大角咀蔚思幼稚園暨幼兒園，繼K2A班有多人確診要停課一周後，K1A班和PNA班近日再錄得數宗確診，該校累計14名學生和5名教職員染疫，中心建議全校停課一周。

教育局今日將去信學校，建議學生和教職員提前至新學年開學前兩日，即今日和明日自行做快測，又提醒「疫苗通行證」為「紅碼」或「黃碼」的家長，不得進入校園。張竹君認為做法謹慎，可避免病毒進入校園，又希望學生能盡量維持面授課。

目前在瑪嘉烈醫院兒童深切治療部留醫的17個月大確診男嬰，昨維生指數正常，但其昏睡和疲倦情況增加，由於他早前曾抽筋並一度懷疑停止呼吸，醫護人員為其插喉和使用呼吸機，情況因而轉為危殆，男嬰目前仍正等候磁力共振腦掃描報告。醫管局又公布多4名患者離世，年齡介乎89至101歲，第五波疫情累計9,455宗死亡個案。