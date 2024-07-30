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2024-07-30 15:03:00

蔡司採用理大研發技術　推兒童近視控制鏡片　九成配戴兒童近視加深減慢

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蔡司採用理大研發技術，推兒童近視控制鏡片，九成配戴兒童近視加深減慢。(林靄怡攝)

蔡司採用理大研發技術，推兒童近視控制鏡片，九成配戴兒童近視加深減慢。(林靄怡攝)

進入大數據時代，學校大力推行電子教學，兒童長時間接觸電子產品實在無可避免，加上城市化令兒童缺少接觸自然光，導致香港兒童近視嚴重。蔡司視光護理與香港理工大學眼科視光學院發表最新合作方案，採用理大研發同心多環近視管理技術，近9成配戴兒童有效減慢近視加深。

蔡司採用理大研發技術，推兒童近視控制鏡片，九成配戴兒童近視加深減慢。(林靄怡攝) 蔡司採用理大研發技術，推兒童近視控制鏡片，九成配戴兒童近視加深減慢。(林靄怡攝) 蔡司採用理大研發技術，推兒童近視控制鏡片，九成配戴兒童近視加深減慢。(林靄怡攝) 蔡司採用理大研發技術，推兒童近視控制鏡片，九成配戴兒童近視加深減慢。(林靄怡攝) 蔡司採用理大研發技術，推兒童近視控制鏡片，九成配戴兒童近視加深減慢。(林靄怡攝) 蔡司採用理大研發技術，推兒童近視控制鏡片，九成配戴兒童近視加深減慢。(林靄怡攝) 蔡司採用理大研發技術，推兒童近視控制鏡片，九成配戴兒童近視加深減慢。(林靄怡攝) 蔡司採用理大研發技術，推兒童近視控制鏡片，九成配戴兒童近視加深減慢。(林靄怡攝) 蔡司採用理大研發技術，推兒童近視控制鏡片，九成配戴兒童近視加深減慢。(林靄怡攝) 蔡司採用理大研發技術，推兒童近視控制鏡片，九成配戴兒童近視加深減慢。(林靄怡攝)

理大研發同心多環近視管理技術

蔡司MyoCare兒童近視控制鏡片採用理大研發同心多環近視管理技術，在一般矯正近視光學結構外，添加一組專門光學微結構，矯正區域投射影像到視網膜上，使佩戴者看到清晰形象，光學微結構將另一組影像投射到視網膜前，利用眼睛天然正視化圖饋機制改導眼鏡，減慢近視患者眼軸生長，達致減慢近視加深速度效果。

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香港光學會會長關國輝指，兒童近視控制黃金期為6至12歲，近視兒童應3至6個月接受一次視力檢查，父母應盡力把握時機，為子女提供有效近視控制管理措施。蔡司視光護理香港澳門銷售及市場部總監陳兆龍指，兒童近視控制鏡片早於2022年推出，推出第一年已經售出100萬副，售價約1,500至3,000元，視乎物料等而定。

為期一年的最新研究報告顯示，近9成配戴蔡司MyoCare兒童近視控制鏡片兒童有效減慢近視加深，減慢近視加深速度達48%至63%，減慢眼軸增長達41%至77%。

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