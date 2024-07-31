蔡司用理大專利技術製兒童鏡片 九成人減慢近視加深速度 最高達63%

兒童玩樂或學習均要長時間接觸電子產品，若較少參與室外活動缺少接觸自然光，致香港兒童近視比例嚴重；隨着年紀增加近視或加深，而深近視或增加患上近視性黃斑病變、視網膜脫落等風險。蔡司視光護理與香港理工大學眼科視光學院合作，製作兒童近視控制眼鏡鏡片，採用理大研發同心多環近視管理技術。近九成佩戴相關鏡片一年的兒童，可有效減慢近視加深速度達48%至63%。

理工大學眼科視光學院副教授謝欣然表示，世衛提出至2050年全球人口有一半人近視，大部分在亞洲地區，高度近視增加患上近視性黃斑病變、視網膜脫落等嚴重眼疾風險，須盡早控制近視問題。香港光學會會長關國輝指，兒童近視控制黃金期為6至12歲，近視兒童應3至6個月檢查一次視力。他提醒若兒童有抄錯黑板或「眼矇」情況，父母應盡力把握時機，盡快為子女驗眼，以獲有效近視控制管理措施，並建議在近視控制黃金期內開始佩戴兒童近視控制鏡片，以發揮最大功效。

蔡司視光護理與理大合作，蔡司MyoCare兒童近視控制鏡片採用理大研發同心多環近視管理技術，在一般矯正近視光學結構外，添加一組專門光學微結構，矯正區域投射影像到視網膜上，使佩戴者看到清晰形象。光學微結構將另一組影像投射到視網膜前，利用眼睛天然正視化圖饋機制改導眼鏡，減慢近視患者眼軸生長，達致減慢近視加深速度效果。

蔡司視光護理香港澳門銷售及市場部總監陳兆龍指兒童近視控制鏡片於2022年推出，推出首年已售出100萬副，鏡片售價約1,500至3,000元，視乎物料等而定，提供由0至1,200度近視及最高600度散光的鏡片。收集佩戴者相關數據顯示，近九成佩戴蔡司MyoCare兒童近視控制鏡片兒童，可有效減慢近視加深，減慢近視加深速度達48%至63%，減慢眼軸增長達41至77%。