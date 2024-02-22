蔡司護眼慈善跑2020 宣揚眼睛健康訊息 為視障人士建構「睛」彩未來

跑步，對於大家而言絕對稱得上是一項輕鬆入門的運動，不過對於視障人士來說可謂困難重重。為了加深大家對眼睛健康的關注，同時幫助更多視力受損的人重拾光明，蔡司遠東有限公司（「蔡司」）已於近日（2月18日）在香港科學園舉辦了「蔡司護眼慈善跑2020」，全數報名收益將不扣除成本，捐贈予國際非牟利慈善機構「奧比斯」，為視障人士建構「睛」彩未來。

「蔡司護眼慈善跑2020」已於2月18日（星期日）圓滿結束，當日吸引逾1,000名跑手、親子隊伍及團體支持，當中不乏數十位視障健兒，在經驗十足的健視領跑員帶領下一同參與賽事，賽事共分為3個組別︰10公里個人賽、3公里個人賽，及1公里親子賽，所有完成賽事的參加者均獲得大會紀念獎牌。