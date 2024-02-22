蔡司護眼慈善跑2020 宣揚眼睛健康訊息 為視障人士建構「睛」彩未來

跑步，對於大家而言絕對稱得上是一項輕鬆入門的運動，不過對於視障人士來說可謂困難重重。為了加深大家對眼睛健康的關注，同時幫助更多視力受損的人重拾光明，蔡司遠東有限公司（「蔡司」）已於近日（2月18日）在香港科學園舉辦了「蔡司護眼慈善跑2020」，全數報名收益將不扣除成本，捐贈予國際非牟利慈善機構「奧比斯」，為視障人士建構「睛」彩未來。
「蔡司護眼慈善跑2020」已於2月18日（星期日）圓滿結束，當日吸引逾1,000名跑手、親子隊伍及團體支持，當中不乏數十位視障健兒，在經驗十足的健視領跑員帶領下一同參與賽事，賽事共分為3個組別︰10公里個人賽、3公里個人賽，及1公里親子賽，所有完成賽事的參加者均獲得大會紀念獎牌。
是次慈善跑原定於2020年舉行，對於睽違四年能夠重新舉辦，蔡司大中華區總裁兼首席執行官Mr. Maximilian Foerst、蔡司亞太區視光護理總監Mr. Vincent Mathieu以及蔡司香港銷售及巿務總監陳兆龍先生致辭時均向活動合作伙伴Bowtie、Nike Vision、眼鏡88、博視專業驗眼中心、眼鏡主義以及百利眼鏡表達謝意。同時，三位期望藉此活動，大眾能夠珍惜得來不易的視力，並盡力幫助視力受損的人重拾希望，共同實踐守護全球視力的理想。
慈善跑得以順行舉行，除了一眾跑手踴躍支持外，合作伙伴的參與亦相當重要。奧比斯香港總幹事劉慧思小姐表示，活動成功集結更多力量，為有需要人士提供有質素的眼科護理服務，對抗盲疾。
同場特設「護眼親子嘉年華」 加深護眼資訊
為了喚起大眾珍惜視力的意識，活動當日亦有不少宣傳護眼資訊的遊戲攤位，包括ZEISS VISION 立體感及色覺檢查大冒險為大小朋友提供簡單眼睛檢查、奧比斯「找不同」考驗大家眼力、近視怪敢死隊，以及護眼能量球發射台考驗大家體力和眼界精準，讓大家從遊戲當中加深了解眼睛健康的基本認識，藉此傳遞正確護眼資訊。
Bowtie企業醫療與健康總監岑俊威先生透露，本港近視率高達7-8成，特別是兒童近視狀況，有超過4成的8歲學童患有近視，情況令人關注。因此，他深信透過是次活動及攤位能夠讓家長明白兒童眼睛健康的重要性，亦鼓勵他們定期為為孩子做全面的眼睛檢查，及早預防和控制近視，或預防其他眼疾的發生。