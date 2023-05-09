蔡天鳳案 村屋有前家姑DNA外套 人體下肢及煲含蔡天鳳DNA

28歲香港名媛蔡天鳳碎屍案各被告昨日提堂，控方透露，在涉案村屋內發現一件外套有死者前家姑李瑞香DNA，並確認涉案私家車乘客座位上的血跡、村屋內發現兩件人體下肢和湯煲檢取的DNA樣本屬於蔡天鳳。惟仍需時檢驗鋸、電鋸和廚房工具等約30件物品上留有的DNA，涉及的3宗案件全部押至7月31日再訊。

蔡天鳳前夫鄺港智(無業，28歲)、前家翁鄺球(退休，65歲)和前大伯鄺港傑(司機，31歲)被控謀殺，控罪指他們於2023年2月21日，在大埔汀角路龍尾村某單位內謀殺女子蔡天鳳；前家姑李瑞香(退休，63歲)被控妨礙司法公正，於2023年2月23日在香港意圖妨礙司法公正。

遊艇公司職員林舜(41歲)和無業女潘巧賢(29歲)則被控協助罪犯罪，即於2023年2月24日，在香港某處，當鄺港智犯可逮捕的罪行，即謀殺，而林舜知悉或相信該人就該罪行或另一可逮捕罪行有罪，並在無合法權力依據或合理辯解的情況下，安排鄺乘遊艇逃往澳門，而意圖妨礙拘捕或檢控該人。3案昨日同於九龍城裁判法院審訊。各被告庭上表現平靜，其中前家姑李瑞香間中低頭。

控方指，警方補充初步DNA檢驗結果，確認在涉案的私家車內發現屬於死者的血跡，涉案大埔龍尾村村屋內發現的人體下肢和煲亦證實有死者的DNA，另在村屋內找到一件驗出李瑞香DNA的外套。

不過，控方仍需要檢驗屋內30多件物品的DNA，包括鋸、電鋸、多把刀、錘和廚房工具，申請押後再訊。署理主任裁判官黃雅茵准案件押後7月31日再訊，並不批准李瑞香保釋申請，與鄺港智、鄺球和鄺港傑繼續還柙。林舜和潘巧賢則各以5萬元保釋，並新加入不得直接或間接接觸控方證人的保釋條件。而死者的母親、現任家姑、家翁則加入成為控方證人。

