蔡天鳳碎屍案丨現任老爺奶奶首開腔 極度痛心：係一個冇血緣嘅寶貝女 老公Chris：好感激佢喺我嘅生命出現

譚仔米線創辦人的媳婦、28歲名媛蔡天鳳(Abby Choi)，日前證實遭殺害和肢解。對於媳婦遇害，其現任老爺和奶奶透過媳婦的好友「豹太」發聲，他們都對事件十分痛心，對Abby的人品和性格讚賞有加，指媳婦有孝心、毫無架子；老爺亦指一家相處融洽，更形容Abby「係一個冇血緣嘅寶貝女」，希望可以為媳婦討回公道。而現任老公Chris亦表示Abby心地善良，「好開心同感激佢喺我嘅生命出現」。
尊重老爺奶奶 一家相處融洽
蔡天鳳的現任奶奶表示：「 結咗婚番嚟，女又係佢新抱又係佢，好尊重我哋兩個，母親節同我生日一定要同我食飯同埋買禮物俾我，對管家工人姐姐同司機都好好，從來都冇架子 。」而現任老爺亦說：「咁多朋友都咁錫佢，佢係一個好錫朋友嘅人，就連司機都讚佢係一個好盡責嘅媽咪，對我同媽咪都好尊重、好客氣，我哋一家一齊去下旅行，好融洽，係一個冇血緣嘅寶貝女。」
現任老公Chris：Abby心地善良 永遠想幫人
此外，蔡天鳳的現任老公Chris亦說：「好開心同感激佢喺我嘅生命出現，帶咗四個咁得意咁聽話嘅小朋友俾我。好扶持我同好愛我嘅一個人。Abby生前係一個好好心地好善良嘅人，永遠都想幫人，我覺得邊個做到佢屋企人同朋友係嗰個人嘅福氣。」
「豹太」昨晚在一個網上節目上，亦曾指希望大家不要騷擾譚家的家人，兩老透過她向媒體表示：「非常非常之痛心，非常非常之傷心，希望可以幫Abby討番個公道。」