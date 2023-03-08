蔡天鳳碎屍案拘第7人 前夫女友人內地落網轉交港警

蔡天鳳碎屍案再多一人被捕。譚仔創辦人媳婦、28歲模特兒Abby蔡天鳳遭殺害及肢解烹屍，前夫一家等6人早前被捕；消息指，死者前夫的一名女友人亦涉嫌協助罪犯，於內地落網，昨被遣返香港及移交香港警方拘捕，令該案被捕人數增至7人。據了解，該名內地落網女疑犯，涉嫌聯絡41歲遊艇公司職員林舜，協助死者前夫鄺港智潛逃到澳門。此外，蔡天鳳母親張燕花(五姐)已入稟高院，要求禁止前親家鄺球出售或轉讓何文田加多利山豪宅。
昨日移交港警方的29歲女子姓潘，是香港居民，消息指她是死者前夫鄺港智的朋友，涉嫌充當「中間人」，協助被告聯絡遊艇公司安排他潛逃，她其後亦返回內地「避風頭」。內地公安部等執法機關應香港警方要求，在深圳拘捕女疑犯，昨經深圳灣口岸移交予香港警方。警方昨午接收潘女後押送到天水圍警署，辦理手續後再把她轉交西九龍總區重案組調查。傍晚5時許，被捕女子黑布蒙頭，雙手反鎖上手扣，由探員押返往九龍站天璽的住宅搜證，逗留約半小時後離開。潘女暫被控一項協助罪犯罪，將在今早在九龍城裁判法院提堂。
翻查潘女社交平台，相信是一名KOL，生活頗為富貴，居住在香港九龍站高尚住宅天璽。她活躍於社交平台，曾被網民稱為「IG女神」，其Instagram帳戶有逾3萬名粉絲，亦曾貼出多張與不同明星的合照，包括古天樂、關楚耀、張振朗等人，可見她與不少娛樂圈中人認識。
連同47歲死者前家翁的情婦、遊艇公司職員及昨拘捕的前夫女友人，至今共3人涉嫌協助罪犯被捕；死者前夫一家四口就分別被控謀殺或妨礙司法公正，繼續扣押，而龍尾村案發現場已解封。死者蔡天鳳的頭骨及雙腳尋回，其餘殘肢仍有待搜尋。
要求頒令禁止鄺球出售或轉讓豪宅
兇案同時引發財產官司！案中受害人蔡天鳳於2019年以7,280萬元購入加多利山過千呎豪宅，據了解她的前夫一家案發前一直在單位居住。蔡天鳳的母親張燕花(五姐)，周一(6日)入稟高等法院，要求禁止其中一名被告、死者前家翁鄺球出售或轉讓加多利山物業。蔡天鳳母親張燕花以擬定遺產管理人身份入稟高等法院，要求法庭宣布蔡天鳳是加多利山物業的實益擁有人，被控謀殺蔡天鳳的前家翁鄺球只是以信託形式，代她持有物業。又要求法庭頒令，禁止鄺球或其代理人未經原告、即張燕花事先同意，出售、轉讓或處理單位或收取任何費用。另外亦要求法庭下令鄺球簽署轉讓法定業權予原告的所需文件，如果鄺球無法執行，就應由法庭指定的人代為執行。