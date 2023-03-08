蔡天鳳碎屍案拘第7人 前夫女友人內地落網轉交港警

蔡天鳳碎屍案再多一人被捕。譚仔創辦人媳婦、28歲模特兒Abby蔡天鳳遭殺害及肢解烹屍，前夫一家等6人早前被捕；消息指，死者前夫的一名女友人亦涉嫌協助罪犯，於內地落網，昨被遣返香港及移交香港警方拘捕，令該案被捕人數增至7人。據了解，該名內地落網女疑犯，涉嫌聯絡41歲遊艇公司職員林舜，協助死者前夫鄺港智潛逃到澳門。此外，蔡天鳳母親張燕花(五姐)已入稟高院，要求禁止前親家鄺球出售或轉讓何文田加多利山豪宅。

昨日移交港警方的29歲女子姓潘，是香港居民，消息指她是死者前夫鄺港智的朋友，涉嫌充當「中間人」，協助被告聯絡遊艇公司安排他潛逃，她其後亦返回內地「避風頭」。內地公安部等執法機關應香港警方要求，在深圳拘捕女疑犯，昨經深圳灣口岸移交予香港警方。警方昨午接收潘女後押送到天水圍警署，辦理手續後再把她轉交西九龍總區重案組調查。傍晚5時許，被捕女子黑布蒙頭，雙手反鎖上手扣，由探員押返往九龍站天璽的住宅搜證，逗留約半小時後離開。潘女暫被控一項協助罪犯罪，將在今早在九龍城裁判法院提堂。

翻查潘女社交平台，相信是一名KOL，生活頗為富貴，居住在香港九龍站高尚住宅天璽。她活躍於社交平台，曾被網民稱為「IG女神」，其Instagram帳戶有逾3萬名粉絲，亦曾貼出多張與不同明星的合照，包括古天樂、關楚耀、張振朗等人，可見她與不少娛樂圈中人認識。