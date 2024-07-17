蔡天鳳碎屍案｜中大籌備迎新活動聚會戲謔死者 涉事學生向公眾道歉(更新)

28歲女模特兒蔡天鳳去年在大埔龍尾村被揭發疑遭殺害碎屍，案件轟動全港。有讀者向《am730》投訴稱，本年香港中文大學有迎新營的同學組別以死者蔡天鳳作主題命名。

28歲女模特兒蔡天鳳去年在大埔龍尾村被揭發疑遭殺害碎屍，案件轟動全港。有讀者向《am730》投訴稱，本年香港中文大學有迎新營的同學組別以死者蔡天鳳作命名惡搞，投訴人斥有關行徑冷血涼薄，戲謔案件死者，要求中大正視及嚴懲涉事學生。中大上周六(13日)回覆《am730》查詢時未有正面回應是否會對涉事迎新營及學生採紀律行動，只稱所有迎新營組織者及參加者，均需嚴格遵迎新規定及中大行為守則。

中大今日(17日)再度回覆《am730》，稱就學生在籌備迎新活動之團體聚會中使用不恰當字眼，大學已根據上述機制於本月11日向相關學生了解及跟進事件。相關學生已口頭及書面承認錯誤，並對大學及大眾深表歉意及愧疚，承諾以此為鑑，學習尊重他人。同時，校方亦向相關同學及該迎新營籌備委員會之成員們給予額外指導及輔導，並加強提醒迎新營組織者時刻注意個人言行，為新同學籌組有意義及相互尊重的迎新活動。中大對學生迎新活動中的任何不恰當的行為皆採取零容忍態度及措施，並會嚴肅跟進及處理。