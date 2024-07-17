蔡天鳳碎屍案｜中大籌備迎新活動聚會戲謔死者 涉事學生向公眾道歉(更新)

28歲女模特兒蔡天鳳去年在大埔龍尾村被揭發疑遭殺害碎屍，案件轟動全港。有讀者向《am730》投訴稱，本年香港中文大學有迎新營的同學組別以死者蔡天鳳作命名惡搞，投訴人斥有關行徑冷血涼薄，戲謔案件死者，要求中大正視及嚴懲涉事學生。中大上周六(13日)回覆《am730》查詢時未有正面回應是否會對涉事迎新營及學生採紀律行動，只稱所有迎新營組織者及參加者，均需嚴格遵迎新規定及中大行為守則。
中大今日(17日)再度回覆《am730》，稱就學生在籌備迎新活動之團體聚會中使用不恰當字眼，大學已根據上述機制於本月11日向相關學生了解及跟進事件。相關學生已口頭及書面承認錯誤，並對大學及大眾深表歉意及愧疚，承諾以此為鑑，學習尊重他人。同時，校方亦向相關同學及該迎新營籌備委員會之成員們給予額外指導及輔導，並加強提醒迎新營組織者時刻注意個人言行，為新同學籌組有意義及相互尊重的迎新活動。中大對學生迎新活動中的任何不恰當的行為皆採取零容忍態度及措施，並會嚴肅跟進及處理。
讀者早前向《am730》投訴稱，中大科學系迎新營，數學系其中一個大組組名「改出一個如此冷血、涼薄，戲謔蔡天鳳案嘅組名，此等言論已經缺乏身為人類嘅同理心」，稱需要向傳媒公開事情，令涉事學生受到嚴懲，否則校方會低調處理，投訴人亦附上一名出席該迎新營學生的社交平台IG動態截圖，可見有多位新生的合照，TAG的名稱是「#蔡天鳳爪排骨飯」。
校友批評「道德底線去咗邊」
另外，社交平台Facebook的「New CUHK Secrets」，及另一社交平台Threads亦有網民披露事件，稱「呢個細組名係黐x線」、「真心有x病」，引發一眾校友熱議，有人批評「完全對死者零尊重」、「不要開死人玩笑」、「完全無同理心，影響香港大學生既形象」、「我係組仔都想quit camp」、「中大唔踢走依班人都係痴痴地」、「喺人傷口灑鹽真係落地獄」、「新亞桑拿好少事，笑一位慘死既普通人好x無品」、「師弟妹，玩還玩，唔該反思下自己嘅道德底線去咗邊，有啲嘢唔係年少無知就可以輕輕帶過。」