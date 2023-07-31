蔡天鳳碎屍案︱前夫鄺港智一家押至10月11日再訊

震驚本港的蔡天鳳碎屍案，警方至今落案起訴6人，包括前夫鄺港智(28歲)、前家翁鄺球(65歲)、前家姑李瑞香(63歲)、前夫兄長鄺港傑(31歲)，以及試圖安排鄺港智乘搭遊艇逃往澳門的林舜(41歲)及潘巧賢(29歲)。3案今日(31日)下午在九龍城裁判法院再提訊，6人仍毋須答辯，控方再次申請案件押後，以待警方進一步調查。案件押後至10月11日再訊。

辯方律師質疑半年來「做咗啲乜嘢」

控方表示，案件上次提訊至今，警方已檢取現場閉路電視片段、檢驗各被告手機、搜查銀行記錄，以及完成警署錄影會面謄本，現須再押後以待索取死亡報告及等待法證化驗。辯方不反對將案件押後。鄺港智、鄺球、李瑞香和鄺港傑4人無申請保釋。不過，代表4人的律師蘇子傑指，7月20日已去信警方查詢法證報告，而案件主管在2月已表示須等待化驗結果，但至今仍未完成，質疑半年來「做咗啲乜嘢」。辯方被主任裁判官蘇文隆問到是否要求盡快處理，辯方同意，但指不反對今次押後。控方指法證方面已「特事特辦」，因證物太多故化驗須時。蘇文隆稱會將辯方觀察記錄在案，辯方指如果下次提訊仍未完成化驗，將會提出訟費申請。