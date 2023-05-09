蔡天鳳碎屍案｜前夫鄺港智另涉盜竊 控方擬加控棄保潛逃罪 還柙候訊

譚仔創辦人媳婦、28歲模特兒Abby蔡天鳳被謀殺及肢解烹屍，蔡的前夫鄺港智，前家翁，前家姑及前大伯分別被控謀殺及妨礙司法公正等罪。鄺港智另涉嫌8年前一宗誘騙7名男子合作投資買金盜竊案，於2015年被法庭通緝，該案今午於區域法院再提訊。控方擬加控「棄保潛逃」罪，惟被告涉潛逃約7年半，故警方仍須時檢查和整理證據。法官高勁修遂將案件押後到7月18日再訊，期間鄺港智續須還柙。
控罪指，鄺港智於2013年5月12日至2015年1月14日，分別在旺角花園街某麻將館、油麻地永盛大廈外、油麻地白加士街及紅磡都會海逸酒店，偷竊7名事主共39條項鏈、32條手鏈、13條金條、102顆金粒、6條吊墜及其他飾物。
被告撤法援申請 自費聘律師
被告鄺港智，28歲，今日沒有律師代表。控方表示得悉被告早前撤銷法援申請。法官亦指收到法援處信件，指被告在3月31日撤銷申請。被告確認，並透露打算自費聘請律師，而他早前索取法律意見時，因為法援處未將文件交回給律師樓，故今天仍須申請押後案件。
官：「法庭唔會等你」
法官提醒被告應給予律師充足指示，「唔可能隔空咁處理」，希望案件下次提訊時，被告律師會在場，又指就法援處未發還文件一事，被告須與律師溝通，否則「法庭唔會等你」。被告沒有保釋申請，續須還柙候訊。