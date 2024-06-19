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2024-06-19 11:53:08

蔡天鳳碎屍案｜前夫鄺港智認盜竊潛逃7罪 囚42個月

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蔡天鳳前夫鄺港智在區域法院承認7罪，被判處監禁42個月。(資料圖片)

蔡天鳳前夫鄺港智在區域法院承認7罪，被判處監禁42個月。(資料圖片)

28歲模特兒名媛、譚仔創辦人媳婦蔡天鳳去年2月遭肢解烹屍，前夫一家四口分別被控謀殺罪及妨礙司法公正罪。前夫鄺港智在受查期間被揭發在另一宗2015年的盜竊案棄保潛逃，涉及6項盜竊罪及一項「沒有按照法庭的指定歸押」罪，他今日（19日）在區域法院承認7罪，案情指鄺港智訛稱從事內地黃金投資生意，誘使多名受害人購入共約630萬元的金飾後盜去金飾。法官指被告並非一時貪念，明顯在處心積慮下犯案，惟考慮他認罪及已向受害人悉數賠償，判處監禁42個月。

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被告鄺港智(28歲，無業)涉於2013年6月14日至2015年1月14日期間，在油麻地上海街永盛大廈外、紅磡都會海逸酒店，以及佐敦白加士街偷取共35條頸鏈、31條手鏈、13條金條、102粒金粒、6條吊墜，以及10両金條等，均屬於另外6人的財產。該案原訂於2015年11月開審，但鄺港智於保釋候審期間棄保潛逃，因蔡案發生後才被捕。

案情指，鄺港智網上結識6名男子後，邀請6人合作黃金買賣投資生意，鄺帶6人到不同珠寶店購買金器，聲稱可較高價格賣出金器，賺取利潤後可分予6人，但鄺港智取得金器後便杳無音信，涉案金器總值約630萬元。鄺港智現已向所有事主全數歸還款項。

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鄺港智及死者前大伯鄺港傑、前家翁鄺球被控謀殺及阻止合法埋葬屍體罪一案，則交付高院審理。

案件編號：DCCC 313/2015
 

28歲名媛蔡天鳳(Abby)去年2月，疑慘遭前夫一家殺害兼肢解烹屍，案件震驚全港。(網上圖片) 28歲名媛蔡天鳳(Abby)去年2月，疑慘遭前夫一家殺害兼肢解烹屍，案件震驚全港。(網上圖片) 28歲名媛蔡天鳳(Abby)去年2月，疑慘遭前夫一家殺害兼肢解烹屍，案件震驚全港。(網上圖片)
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