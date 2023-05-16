蔡天鳳碎屍案｜前家姑再申保釋被拒 據悉控方改稱外套無其DNA

譚仔創辦人媳婦、28歲模特兒Abby蔡天鳳被謀殺及肢解烹屍，蔡的28歲死者前夫、65歲前夫父親、63歲前夫母親及31歲前夫兄長被控謀殺及妨礙司法公正罪。前夫母親今（16日）午於九龍城裁判法院再提訊，進行保釋覆核。辯方提出保釋申請，遭署理主任裁判官黃雅茵拒絕，女被告續須還押至7月31日再訊。
據悉控方修正外套上DNA非屬於李瑞香
控方於案件上次提堂時，指在涉案村屋內找到一件驗出含死者前家姑李瑞香（63歲、退休人士） DNA的外套。據悉，此說法已遭修正，該外套上的DNA並非屬於李瑞香。
本案被告為蔡天鳳前夫鄺港智（28歲，無業）、前家翁鄺球（65歲，退休人士）、前家姑李瑞香（63歲，退休人士）及前大伯兼死者私人司機鄺港傑（31歲，司機）。鄺港智、鄺港傑、鄺球同被控於2023年2月21日，在大埔汀角路龍尾村某村屋地下內謀殺蔡天鳳；李瑞香被控於同年2月23日，在香港意圖妨害司法公正，而作出有妨害司法公正傾向的作為，即銷毀對李進行刑事調查謀殺的資料。
另外，被告林舜（41歲，遊艇公司職員）及潘巧賢（29歲，無業）涉嫌協助鄺港智乘搭遊艇逃往澳門。兩人各被控1項意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯罪，亦排期於7月31日再訊，期間兩人保釋候訊。