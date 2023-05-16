蔡天鳳碎屍案｜前家姑再申保釋被拒 據悉控方改稱外套無其DNA。（資料圖片）

譚仔創辦人媳婦、28歲模特兒Abby蔡天鳳被謀殺及肢解烹屍，蔡的28歲死者前夫、65歲前夫父親、63歲前夫母親及31歲前夫兄長被控謀殺及妨礙司法公正罪。前夫母親今（16日）午於九龍城裁判法院再提訊，進行保釋覆核。辯方提出保釋申請，遭署理主任裁判官黃雅茵拒絕，女被告續須還押至7月31日再訊。

據悉控方修正外套上 DNA 非屬於李瑞香

控方於案件上次提堂時，指在涉案村屋內找到一件驗出含死者前家姑李瑞香（63歲、退休人士） DNA的外套。據悉，此說法已遭修正，該外套上的DNA並非屬於李瑞香。