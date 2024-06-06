蔡天鳳碎屍案｜前家姑被控妨礙司法公正罪獲准保釋 案件押後至8月再訊

名媛蔡天鳳（Abby Choi）2023年2月在大埔龍尾村疑遭殺害碎屍案，前夫鄺港智三父子被控謀殺罪，前家姑李瑞香被控妨礙司法公正，前家姑還柙15個月後上月獲批以現金10萬元保釋外出候訊，案件今在區域法院再提訊。辯方需時參考鄺港智三父子涉謀殺案後才向前家姑提供法律意見，前家姑到時始決定是否認罪。高勁修法官把案件押後至8月1日（星期四）再訊，並批准前家姑以原有條件保釋外出候訊。
辯方向法庭表示，現需參考鄺港智三父子涉謀殺案的文件，再向女被告李瑞香提供法律意見，才讓女被告李瑞香決定會否認罪。辯方指兩案案情絕對有關連，而鄺港智三父子涉謀殺案已安排於7月8日下午在東區裁判法院處理交付高等法院程序。辯方有信心在8月1日前，可向李瑞香提供全面的法律意見。
案件押後再訊
高勁修法官遂下令案件押後至8月1日（星期四）下午兩點半再訊，同時批准前家姑以原有保釋條件外出候訊。原有保釋條件包括本人提供現金10萬元擔保，外甥人事擔保10萬元，期間不准直接或間接接觸相關案件7名控方證人，不可踏足舊居等指定範圍，不得離港，交出所有旅遊證件，居於外甥住所，每星期到屯門警署報到3次。
被告李瑞香（65歲），被控於2023年2月22日至23日期間，在香港意圖妨害司法公正，即妨礙和阻撓香港警務處對鄺港智的調查和拘捕，及其後因該調查和拘捕而可能引起的法律程序，方法是催促該鄺港智離開即將被調查的地點；向香港警務處提供虛假或誤導的資料，以及建議張燕花不向香港警務處提供資料，或向香港警務處提供虛假或誤導的資料。