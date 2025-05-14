蔡天鳳碎屍案｜前家翁鄺球荃灣爭議居屋斷供 遭滙豐入稟收樓

蔡天鳳案｜前家翁鄺球被揭持有加多利山豪宅同時，仍可以綠表購入居屋尚文苑單位惹來關注。(資料圖片)

名媛蔡天鳳2023年疑被殺害肢解案，其前夫、家翁及兄長涉嫌謀殺被捕，前家姑則被控妨礙司法公正。前家翁鄺球被指手持價值逾7000萬元的何文田加多利山豪宅單位，但仍能綠表資格買入居屋單位引起爭議。最新法庭文件顯示，該單位因斷供已被滙豐銀行入稟收樓。

鄺球於2020年7月用綠表以218.24萬元買入荃灣居屋尚文苑單位，向滙豐銀行借九成半按揭。不過鄺球因斷供單位，遭滙豐於今年2月入稟收樓。