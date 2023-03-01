蔡天鳳碎屍案｜前老爺鄺球持加多利山豪宅再買居屋　房署認綠表買樓毋須審查

龍尾村蔡天鳳碎屍案轟動全城，死者前夫一家4口早前先後落網。其中疑犯之一的前家翁鄺球(65歲，退休人士)被發現，於2019年持有價值逾7000萬元何文田加多利山豪宅單位後，仍能於翌年再買入葵涌一個居屋單位，引起各界關注。

持豪宅再以綠表買居屋

據了解，是次命案導火線，疑是蔡天鳳為節省逾700萬元印花稅，而利用前家翁鄺球，擔任何文田加多利山KADOORIA豪宅的「掛名業主」，惟近日蔡天鳳欲出售單位，而惹來殺機。翻查資料，該豪宅單位於2019年7月斥資約7,280萬元購入，呎價約4萬元，同年10月單位付清樓價，無按揭紀錄。

不過，值得關注的是，據房屋署的成交紀錄冊顯示，鄺球成為豪宅業主後，他再於2020年以約218萬元，購入葵涌居屋尚文苑一個高層單位。涉事居屋單位買賣協議顯示，單位於2020年5月底簽訂，即業主是於同日到房署揀樓。單位業主鄺球及後向銀行按揭借貸約207.3萬元，即業主已向房署繳付約10萬元首期，為樓價的5%。