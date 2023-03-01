蔡天鳳碎屍案｜前老爺鄺球持加多利山豪宅再買居屋　房署認綠表買樓毋須審查

龍尾村蔡天鳳碎屍案轟動全城，死者前夫一家4口早前先後落網。其中疑犯之一的前家翁鄺球(65歲，退休人士)被發現，於2019年持有價值逾7000萬元何文田加多利山豪宅單位後，仍能於翌年再買入葵涌一個居屋單位，引起各界關注。
持豪宅再以綠表買居屋
據了解，是次命案導火線，疑是蔡天鳳為節省逾700萬元印花稅，而利用前家翁鄺球，擔任何文田加多利山KADOORIA豪宅的「掛名業主」，惟近日蔡天鳳欲出售單位，而惹來殺機。翻查資料，該豪宅單位於2019年7月斥資約7,280萬元購入，呎價約4萬元，同年10月單位付清樓價，無按揭紀錄。
不過，值得關注的是，據房屋署的成交紀錄冊顯示，鄺球成為豪宅業主後，他再於2020年以約218萬元，購入葵涌居屋尚文苑一個高層單位。涉事居屋單位買賣協議顯示，單位於2020年5月底簽訂，即業主是於同日到房署揀樓。單位業主鄺球及後向銀行按揭借貸約207.3萬元，即業主已向房署繳付約10萬元首期，為樓價的5%。
涉事豪宅單位內部相片
房署：無須入息審查 只需交還公屋
根據房屋署現行機制規定，具綠表資格的人士，購買單位最低只須付5%首期；白表人士則需付最低10%首期。換言之，鄺球在持有加多利山豪宅後，仍以綠表人士身份，到房署揀樓及購入涉事居屋單位。
而房屋署回覆指，現行以綠表交還公屋方式購買新居屋，並無任何資產、入息審查，但所有家庭成員須簽署同意，若購得居屋會交還公屋。房署稱有關安排旨在鼓勵有能力置業的公屋住戶購買居屋，騰出其公屋單位，加快公屋流轉。房委會表示會持續檢視有關安排。
公屋聯會主席文裕明認為，如公屋住戶手持私人物業，仍能享有出租公屋等公共資源，更用來以綠表買居屋，是管理機制出現的大漏洞「成為笑話」。他呼籲，為免對其他申請人不公，政府應盡快修改富戶政策和房屋管理條例，如提高綠表申請門檻、要求申請人申報資產等，以公共資源分配公平為依歸。