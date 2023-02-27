蔡天鳳碎屍案 大湯煲尋回頭顱 疑硬物擊頭致命 警拘第5人 前家翁情婦合租涉案單位

震驚全城的蔡天鳳碎屍案昨有新進展！慘案被揭發第三天，死者頭顱昨在早前被警方檢走的大湯煲內尋回，並拘捕死者前家翁情婦，涉協助罪犯。遇害的28歲名媛蔡天鳳(Abby Choi)，日前證實遭殺害及被肢解烹煮，警方昨在涉案大埔龍尾村單位早前檢走的一湯煲內，尋回死者蔡天鳳的頭顱，並發現有撞擊造成的破洞，疑為致命原因。警方又在曾接載蔡的私家車內發現血漬，估計她在車上已遇害。警方暫拘捕5人，死者前夫、前家翁、前大伯及前家姑已被落案起訴，今日提堂，而死者前夫及前家翁情婦則繼續扣查。
西九龍總區刑事部警司鍾雅倫昨晚深夜交代案件最新發展，指法醫檢視後，發現頭骨近耳朵後位置，有一個6.5厘米乘5.5厘米、由硬物撞擊而成的洞，疑為致命原因。鍾雅倫指，大湯煲除了頭顱，亦混有青紅蘿蔔、數條肋骨、頭髮及小量肉碎和人體組織；另一細湯煲亦有小量人骨。對於頭顱為何至今才被發現，鍾雅倫解釋，不銹鋼煲有半米深，直徑40厘米，發現呈「滿瀉」狀態，他形容面層布滿凝固脂肪、啫喱狀物體，不適合作現場化驗，為了證物的完整性，決定原封不動把兩個煲搬到殮房，昨早法醫經死因裁判官授權，立刻進行化驗，因此才於傍晚尋得頭顱。鍾雅倫又指，警方在曾接載受害人的私家車內發現血漬，估計死者在車上已遇害，再搬運至大埔村屋肢解及棄屍。
另外，警方昨午以「協助罪犯」罪，再拘捕一名47歲姓伍中國籍女子，相信為死者65歲前家翁的情婦，兩人本月一起租用案發單位，該女子亦在尖沙咀租用了一個單位，用以窩藏準備潛逃的死者前夫。鍾雅倫表示被捕各人仍然採取不合作態度，令搜證更加困難，雖然仍有很多殘肢未找回，「希望找到幾多得幾多」，除了想找到更多證據，亦希望幫死者沉冤得雪，只要有一絲線索都不想放棄。
警續於多處搜索死者殘肢
碎屍案揭發第三天，遇害的譚仔米線創辦人媳婦蔡天鳳，部分殘肢仍下落未明，警方昨早11時許，繼續派員到將軍澳華人永遠墳場搜索。警方起初懷疑疑兇將殘骸棄置山坡，殘肢有機會滾下山墮進儲水池，高空搜查隊遂在山坡游繩而下，在儲水池對上山坡深入搜索，並地氈式仔細翻看草叢。至下午3時左右仍未有發現，搜索暫告一段落。其後，警員下午帶同渠務署工人到案發村屋，揭開屋旁的沙井蓋檢查，疑視察現場排污系統有否殘肢堵塞及抽取樣本化驗有否人體組織。
死者前夫一家至今4人被捕，警方將控65歲前家翁、31歲前大伯及28歲鄺姓前夫謀殺罪，63歲前家姑暫被控妨礙司法公正，4人今日在九龍城裁判法院提堂。
名媛蔡天鳳上周二(21日)失蹤，最後露面的地點是大埔科進路，警方曾公布她失蹤前，正打算接與姓鄺前夫所生女兒放學，但之後下落不明。案發後，警方曾向死者的司機、即鄺的哥哥及其父母問話，揭發有人疑因不滿蔡處理財產方式而行兇，其後在大埔龍尾村單位，找到死者部分殘肢。
現任老爺奶奶首開腔：極度痛心
死者生前好友「豹太」於社交媒體表示，譚家低調，但欲透過她分享與Abby的點滴。現任丈夫Chris表示，「好開心同感激佢喺我嘅生命出現」，感謝妻子對他的扶持及愛護，並為他帶來4個可愛、聽話的小朋友。他稱妻子善良，「我覺得邊個做到佢屋企人同朋友係嗰個人嘅福氣」。其現任老爺和奶奶都對蔡讚賞有加，指媳婦有孝心、毫無架子。老爺形容一家相處融洽，會一起去旅行，「係一個好好好盡責嘅媽咪，對我同媽咪都好尊重、好客氣」，更指蔡「係一個冇血緣嘅寶貝女。」二人表示，對事件十分痛心，希望可以為媳婦討回公道。
網民湧死者母抖音悼念
蔡天鳳與前夫育有一對子女，警方消息指該兩名子女現時由蔡天鳳的母親照顧。蔡天鳳母親「五姐」在抖音帳號被曝光，不少網民到該帳號留言慰問，案發後蔡媽媽未有更新任何動態，但就讚好一些網民的留言，包括「太殘忍了，一定要為女兒討回公道。唉，都是生女兒的人，看不得這樣的新聞」。有網民發現「作者讚過」，算是首度透過點讚表達心聲。