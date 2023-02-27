蔡天鳳碎屍案 大湯煲尋回頭顱 疑硬物擊頭致命 警拘第5人 前家翁情婦合租涉案單位

震驚全城的蔡天鳳碎屍案昨有新進展！慘案被揭發第三天，死者頭顱昨在早前被警方檢走的大湯煲內尋回，並拘捕死者前家翁情婦，涉協助罪犯。遇害的28歲名媛蔡天鳳(Abby Choi)，日前證實遭殺害及被肢解烹煮，警方昨在涉案大埔龍尾村單位早前檢走的一湯煲內，尋回死者蔡天鳳的頭顱，並發現有撞擊造成的破洞，疑為致命原因。警方又在曾接載蔡的私家車內發現血漬，估計她在車上已遇害。警方暫拘捕5人，死者前夫、前家翁、前大伯及前家姑已被落案起訴，今日提堂，而死者前夫及前家翁情婦則繼續扣查。

西九龍總區刑事部警司鍾雅倫昨晚深夜交代案件最新發展，指法醫檢視後，發現頭骨近耳朵後位置，有一個6.5厘米乘5.5厘米、由硬物撞擊而成的洞，疑為致命原因。鍾雅倫指，大湯煲除了頭顱，亦混有青紅蘿蔔、數條肋骨、頭髮及小量肉碎和人體組織；另一細湯煲亦有小量人骨。對於頭顱為何至今才被發現，鍾雅倫解釋，不銹鋼煲有半米深，直徑40厘米，發現呈「滿瀉」狀態，他形容面層布滿凝固脂肪、啫喱狀物體，不適合作現場化驗，為了證物的完整性，決定原封不動把兩個煲搬到殮房，昨早法醫經死因裁判官授權，立刻進行化驗，因此才於傍晚尋得頭顱。鍾雅倫又指，警方在曾接載受害人的私家車內發現血漬，估計死者在車上已遇害，再搬運至大埔村屋肢解及棄屍。

另外，警方昨午以「協助罪犯」罪，再拘捕一名47歲姓伍中國籍女子，相信為死者65歲前家翁的情婦，兩人本月一起租用案發單位，該女子亦在尖沙咀租用了一個單位，用以窩藏準備潛逃的死者前夫。鍾雅倫表示被捕各人仍然採取不合作態度，令搜證更加困難，雖然仍有很多殘肢未找回，「希望找到幾多得幾多」，除了想找到更多證據，亦希望幫死者沉冤得雪，只要有一絲線索都不想放棄。

