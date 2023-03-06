蔡天鳳碎屍案｜死者前家翁持豪宅又可買居屋 田北辰炮轟事件荒謬倡當局主動查核

大埔碎屍案揭發死者前家翁鄺球，在手持價值逾7,000萬港元的加多利山豪宅單位下，仍可以綠表資格買入居屋單位，事件引起社會關注。多名議員今日（6日）在立法會房屋事務委員會上，不點名提及上述事件，批評事件荒謬，並深表不滿及遺憾。立法會議員田北辰直指整個制度本身出現問題，需檢討如何審查限額，舉例稱，一名牽涉謀殺案的人士在手持價值逾數千萬港元的豪宅單位下，仍可以綠表資格買入居屋單位。他認為事件荒謬，並深表不滿及遺憾，建議當局主動查核，包括核查購買居屋人士有否持有物業，並關注如何避免個案再發生。

另外，立法會議員楊永杰又指，相關謀殺案的涉案人士只屬萬中無一，認為未必需要額外利用資源去審查每宗申請，建議當局找出問題。他建議，例如可要求有關人士在買居屋時，在文件中作出聲明等。

房屋局稱會檢視有關安排 惟檢討亦存有複雜性

房屋局常任秘書長王天予指不宜回應個別個案，稱現有公屋住戶以綠表資格申請居屋單位，並無入息、資產及物業擁有權的限制，以鼓勵有能力置業的公屋住戶購買居屋，騰出其公屋單位，以加快公屋單位的回收，而過去幾年，每年回收8千至9千個公屋單位。她又指不是所有公屋居民都出現極端例子，政府會檢視有關的安排，但檢討亦存有複雜性，當局亦會到房委會討論。