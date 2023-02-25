蔡天鳳碎屍案｜消息：雪櫃內找到死者的雙腳殘肢 大腿被削至見骨

大埔龍尾村兇殺碎屍案轟動全港，死者為失蹤多日、28歲活躍時裝界模特兒蔡天鳳。警方凌晨（25日）仍在兇案現場的大埔龍尾村一個村屋單位內搜證及將將證物運走。消息指，警方在單位雪櫃內找到死者的雙腳殘肢，大腿肉被削至見骨，另外在單內找到兩大煲充滿肉碎的湯，已被「完封不動」運往化驗。

現場尋獲兩大煲混有人體組織的湯

蔡天鳳疑在大埔龍尾村一間村屋單位內被殺害及碎屍和烹煮，消息指，警方在單內的雪櫃找到她的雙腳殘肢，但頭顱、身和雙臂仍未尋獲。消息又指，死者的小腿較為完整，但大腿肉被削去見骨。警方同時尋獲兩大煲混有人體組織的湯，據悉兩煲湯均近乎滿，內有大量肉碎，探員未有亂動，立即運往化驗。

消息：死者為慳印花稅種下殺身之禍

消息稱，蔡天鳳早年與洋名Alex的姓鄺前夫結婚，出資購買何文田加多利山物業，與前夫一家人居住，但為了節省印花稅，以鄺父名義掛名買樓，如今約值6,800萬元，去年底，蔡女打算出售該物業套現，有人反應極大，疑為獨霸物業精心部署殺局。

據悉，有人擔心價值6,800萬元豪宅不保，加上蔡女與現任丈夫並無註冊登記，她本身資產高達逾億元，一旦身故，財產將歸於子女所有，即與前夫所生的子女亦是遺產繼承人，鄺家將是最大得益者，鄺父更是名正言順的物業持有人，坐擁數千萬元身家。