蔡天鳳碎屍案｜為慳700多萬稅 以家翁做「掛名」業主 疑為加多利山豪宅單位曝光

轟動全港的大埔龍尾村兇殺碎屍案，慘遭前夫鄺港智(Alex)一家謀財害命的28歲名媛蔡天鳳(Abby)，據悉在3年多前斥資逾7,000萬元購入何文田加多利山一個分層豪宅，供前夫一家居住。該物業由疑為前警長的家翁鄺父擔任「掛名業主」，以節省印花稅，消息指，蔡女在去年底疑出售該單位套現，當時有人反應極大，疑為獨霸物業精心部署殺局。

涉事豪宅單位內部相片 從網上相片可見，疑為死者蔡天鳳前夫鄺港智一家四口居住的KADOORIA低層單位，內部裝修華麗，地板和牆身均舖有雲石，大廳更掛有大型水晶燈。

據了解，上述涉事物業為何文田加多利山豪宅盤KADOORIA低層單位，是死者蔡天鳳於2019年7月以約7,280萬元買入，單位實用面積約有1,820方呎，屬四房間隔，另附工人房，物業登記業主死者前家翁、即鄺父，而單位在同年10月已付清金額，並按揭紀錄。據悉，本身已持有住宅物業的蔡天鳳，當年為節省再入市而需支付樓價15%的從價印花稅，即逾1,090萬元稅款，才以鄺父名義購入上址，並由前家翁簽署物業買賣合約；但若由鄺父以首置名義買入單位，則只需付4.25%的首置印花稅，即約309萬元，兩者差價多達781萬元。

蔡天鳳前大伯Anthony在2020年12月時曾在IG post出相片，寫道「First meal in the new home.」，底下更有hashtag標籤#family #homesweethome等字眼。(IG圖片)