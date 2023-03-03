蔡天鳳碎屍案 第6人被捕 拘41歲男涉助被告水路「著草」 警結束搜堆填區 未發現殘肢

28歲名媛蔡天鳳遭殺害及肢解烹屍案再有新進展，警方昨再就案件，以涉嫌協助罪犯罪拘捕一名41歲男子，據悉為死者前夫鄺港智的朋友，企圖協助他以水路潛逃到內地，案件至今先後6人被捕。另外，警方於打鼓嶺堆填區的搜索行動，經過3日未發現與案件有關的重要證物，宣布行動已結束。

西九龍總區刑事部警司鍾雅倫昨晚交代案情，指警方昨午於上環，拘捕41歲姓林男子，涉嫌協助罪犯。他指，被捕人於一間租賃遊艇公司工作，試圖收取一筆約數十萬報酬，協助案中其中一名被告經水路離港，潛逃到內地。至於被捕男子與早前多名同案被捕的死者前夫一家等5人有否關係，鍾雅倫指仍在調查中，但相信他對協助被告潛逃一事知情，昨晚在警署通宵扣查。

由於目前只尋回死者部分殘肢，警方昨連續第3日於打鼓嶺堆填區搜證。鍾雅倫昨晚指警方鎖定約為一個足球場面積的範圍搜索，惟未發現重要證物，宣布行動結束。鍾雅倫形容要在3、4千噸垃圾堆中，找回2、3個垃圾袋猶如大海撈針，雖未能找回殘肢，但已掌握到有力證據，強調不會放棄任何線索，直至將每名知情人及涉案兇徒繩之於法。他又說，已聯絡事主家屬搜索結束，對方表示諒解及多謝參與調查的警員。

蔡天鳳碎屍案至今6人被捕，其餘5人包括前夫鄺港智、前家翁鄺球及前大伯鄺港傑同被控一項謀殺罪，前家姑李瑞香則被控妨礙司法公正罪，案件將於5月8日再訊。另外前家翁的47歲姓伍情婦因涉嫌協助罪犯被捕，獲准保釋候查。