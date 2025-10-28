蔡天鳳碎屍案｜蔡天鳳前家姑妨礙司法公正罪成囚18個月 官：慈母多敗兒(更新)

名媛蔡天鳳2023年2月疑遭前夫鄺港智三父子謀殺及肢解案，65歲前家姑李瑞香被指隱瞞兒子行蹤，被控妨礙司法公正，她早前否認控罪。法官陳廣池上月30日於灣仔區域法院裁定被告意圖妨礙司法公正罪成，指被告證供不盡不實，不信立其證詞，並相信她因護子心切，而有意圖作出妨礙司法公正行為。李還柙看管，案件押後至今日(10月28日)判刑，最終判囚18個月。

法官陳廣池判刑時，被告行為衝擊和蔑視司法制度和社會公義，強調護子心切不能亦不應成為求情理由和犯案辯解，又指若被告能大義滅親，以免兒子一錯再錯，勸喻他面對盜竊罪的指控，接受法律制裁，「那麼很多事情都未必會發生」。官認為案件印證了「慈母多敗兒」，可悲地見證一個原本相互扶持的家庭破碎。