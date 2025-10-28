蔡天鳳碎屍案｜蔡天鳳前家姑妨礙司法公正罪成 判囚18個月(更新)

名媛蔡天鳳2023年2月疑遭前夫鄺港智三父子謀殺及肢解案，65歲前家姑李瑞香被指隱瞞兒子行蹤，被控妨礙司法公正，她早前否認控罪。法官陳廣池上月30日於灣仔區域法院裁定被告意圖妨礙司法公正罪成，指被告證供不盡不實，不信立其證詞，並相信她因護子心切，而有意圖作出妨礙司法公正行為。李還柙看管，案件押後至今日(10月28日)判刑，最終判囚18個月。

女被告李瑞香，報稱退休人士，被控於2023年2月22至23日，妨礙和阻撓警方對鄺港智的調查和拘捕，包括催促鄺港智離開即將被調查的地點；向警方提供虛假或誤導資料，建議張燕花不向警方提供資料，或向警務處提供虛假或誤導的資料。

案情指，鄺港智2015年捲入盜竊案，同年8月鄺港智潛逃，至少自2017年3月起，被告意識到鄺港智正被通緝。案發期間，警員調查蔡天鳳失蹤的案件時，被告催促鄺港智離開即將被調查的地點，以及建議蔡天鳳的母親張燕花不向香港警務處提供資料，或提供虛假或誤導的資料。

控方總結案情指，被告明知兒子鄺港智被通緝，故意向警方提供虛假資料，包括訛稱沒有兒子聯絡方法，藉此妨礙警方調查，減低鄺港智被捕機會。控方又指被告供詞不可信，在蔡天鳳失蹤後，閉路電視拍攝到被告催促鄺港智離開寓所，又稱自己感到很害怕。被告解釋是出於擔心蔡天鳳安危，但被告早前的證供曾稱，與蔡天鳳失去聯絡很平常，不需要太心急報警，反映被告的說法自相矛盾。