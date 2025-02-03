蔡天鳳碎屍案｜蔡天鳳母走出陰霾 報喜幼女入讀英國名牌大學

蔡天鳳媽媽（左二）分享二女（左四）及幼女（左三）先後考上名牌大學，同時歸功於大女蔡天鳳（左一），亦公開數十張照片，分享三女兒從小到大的成長過程，當中有很多母女合照(右圖)(蔡天鳳媽媽@抖音)

前年發生的名媛蔡天鳳碎屍案震驚全港，蔡天鳳的家人的近況不時受到關注。日前蔡天鳳媽媽在社交平台分享，二女及幼女先後考上名牌大學，其中幼女獲三間世界排名前十的大學取錄，而她最終決定入讀英國倫敦大學學院（UCL）。

蔡天鳳生前與媽媽「五姐」張燕花及兩個同母異父的妹妹感情極好，五姐以大寶寶稱呼長女蔡天鳳，以往亦常於抖音分享女兒的生活點滴，女兒的離世對她來說打擊極大，更一度把社交帳號片段全部清空，及後再次更新內容分享生活及對女兒的思念。

「五姐」表示幼女考上大學是自蔡天鳳去世後，給予她的最大安慰：「大姐姐常說做人要保持謙虛，善良的言行潛移默化，放在妹妹們心底，希望大女兒在天之靈安心交托。」她也表示，三女兒自細就像洋娃娃一樣可愛。自言，不知不覺間她們已經18歲，長成有獨立思想，言行端正，懂事，有智慧的美少女。她也表示，女兒們會說自己有公主命，但卻沒有公主病，還經常反過來安慰她。