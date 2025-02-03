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2025-02-03 15:57:31

蔡天鳳碎屍案｜蔡天鳳母走出陰霾 報喜幼女入讀英國名牌大學

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蔡天鳳媽媽（左二）分享二女（左四）及幼女（左三）先後考上名牌大學，同時歸功於大女蔡天鳳（左一），亦公開數十張照片，分享三女兒從小到大的成長過程，當中有很多母女合照(右圖)(蔡天鳳媽媽@抖音)

蔡天鳳媽媽（左二）分享二女（左四）及幼女（左三）先後考上名牌大學，同時歸功於大女蔡天鳳（左一），亦公開數十張照片，分享三女兒從小到大的成長過程，當中有很多母女合照(右圖)(蔡天鳳媽媽@抖音)

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前年發生的名媛蔡天鳳碎屍案震驚全港，蔡天鳳的家人的近況不時受到關注。日前蔡天鳳媽媽在社交平台分享，二女及幼女先後考上名牌大學，其中幼女獲三間世界排名前十的大學取錄，而她最終決定入讀英國倫敦大學學院（UCL）。

蔡天鳳媽媽（左二）分享二女（左四）及幼女（左三）先後考上名牌大學，同時歸功於大女蔡天鳳（左一）。(蔡天鳳媽媽@抖音) 蔡天鳳媽媽在社交平台分享，二女及幼女先後考上名牌大學，其中幼女獲三間世界排名前十的大學取錄，而她最終決定入讀英國倫敦大學學院（UCL）。(蔡天鳳媽媽@抖音) 蔡天鳳媽媽亦公開數十張照片，分享幼女成長過程，當中有很多母女合照，再配上《明天會更好》的歌曲。(蔡天鳳媽媽@抖音) 蔡天鳳媽媽亦公開數十張照片，分享幼女成長過程，當中有很多母女合照，再配上《明天會更好》的歌曲。(蔡天鳳媽媽@抖音) 蔡天鳳媽媽亦公開數十張照片，分享幼女成長過程，當中有很多母女合照，再配上《明天會更好》的歌曲。(蔡天鳳媽媽@抖音) 蔡天鳳媽媽亦公開數十張照片，分享幼女成長過程，當中有很多母女合照，再配上《明天會更好》的歌曲。(蔡天鳳媽媽@抖音) 蔡天鳳媽媽亦公開數十張照片，分享幼女成長過程，當中有很多母女合照，再配上《明天會更好》的歌曲。(蔡天鳳媽媽@抖音) 蔡天鳳媽媽亦公開數十張照片，分享幼女成長過程，當中有很多母女合照，再配上《明天會更好》的歌曲。(蔡天鳳媽媽@抖音) 蔡天鳳媽媽亦公開數十張照片，分享幼女成長過程，當中有很多母女合照，再配上《明天會更好》的歌曲。(蔡天鳳媽媽@抖音) 蔡天鳳媽媽亦公開數十張照片，分享幼女成長過程，當中有很多母女合照，再配上《明天會更好》的歌曲。(蔡天鳳媽媽@抖音) 蔡天鳳媽媽亦公開數十張照片，分享幼女成長過程，當中有很多母女合照，再配上《明天會更好》的歌曲。(蔡天鳳媽媽@抖音) 蔡天鳳媽媽亦公開數十張照片，分享幼女成長過程，當中有很多母女合照，再配上《明天會更好》的歌曲。(蔡天鳳媽媽@抖音) 蔡天鳳媽媽亦公開數十張照片，分享幼女成長過程，當中有很多母女合照，再配上《明天會更好》的歌曲。(蔡天鳳媽媽@抖音) 蔡天鳳媽媽亦公開數十張照片，分享幼女成長過程，當中有很多母女合照，再配上《明天會更好》的歌曲。(蔡天鳳媽媽@抖音) 蔡天鳳媽媽亦公開數十張照片，分享幼女成長過程，當中有很多母女合照，再配上《明天會更好》的歌曲。(蔡天鳳媽媽@抖音) 蔡天鳳媽媽亦公開數十張照片，分享幼女成長過程，當中有很多母女合照，再配上《明天會更好》的歌曲。(蔡天鳳媽媽@抖音)

蔡天鳳生前與媽媽「五姐」張燕花及兩個同母異父的妹妹感情極好，五姐以大寶寶稱呼長女蔡天鳳，以往亦常於抖音分享女兒的生活點滴，女兒的離世對她來說打擊極大，更一度把社交帳號片段全部清空，及後再次更新內容分享生活及對女兒的思念。

「五姐」表示幼女考上大學是自蔡天鳳去世後，給予她的最大安慰：「大姐姐常說做人要保持謙虛，善良的言行潛移默化，放在妹妹們心底，希望大女兒在天之靈安心交托。」她也表示，三女兒自細就像洋娃娃一樣可愛。自言，不知不覺間她們已經18歲，長成有獨立思想，言行端正，懂事，有智慧的美少女。她也表示，女兒們會說自己有公主命，但卻沒有公主病，還經常反過來安慰她。

 

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28歲名媛蔡天鳳(Abby)前年2月，疑慘遭前夫一家殺害兼肢解烹屍，案件震驚全港。(網上圖片) 28歲女模特兒蔡天鳳在大埔龍尾村被揭發疑遭殺害碎屍，案件轟動全港。 蔡天鳳前夫鄺港智在區域法院承認7罪，被判處監禁42個月。(資料圖片)

蔡天鳳碎屍案｜兩女考上大學 歸功蔡天鳳以身作則

「五姐」並指在大女兒遇害後，一直處於慘絕人寰的難過時刻，但二女及三女考上大學的消息，帶給她最大的安慰，她亦將女兒們在學業上取得優異成績歸功於大女蔡天鳳，「一向以身作則引導妹妹，希望她們追求豐富的知識儲備」。

蔡天鳳媽媽亦公開數十張照片，分享三女兒從小到大的成長過程，當中有很多母女合照，再配上《明天會更好》的歌曲，似乎告訴大家已經走出喪女陰霾。

蔡天鳳碎屍案｜案件至今仍在候審

蔡天鳳為家中長女，下有兩名同母異父的妹妹，母親張燕花為海南文昌人。2023年2月21日，蔡天鳳在大埔大美督龍尾村被肢解碎屍，案中被警方起訴的六名人士，包括死者前大伯、前家翁及前夫，各被控一項謀殺罪及一項阻止合法埋葬屍體罪，至今還押候審。

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