蔡天鳳碎屍案｜警方拘捕一名41歲男子 涉嫌協助其中一名被捕人水路離港

【19:40更新】西九龍總區刑事部警司鍾雅倫在大埔龍尾村交代案情，指警方今日以協助罪犯罪名拘捕一名41歲姓林男子，他在一間遊艇租賃公司工作，涉嫌索取金錢，協助其中一名被捕人利用水路離開香港。鍾雅倫又表示，有理由相信，該名被捕男子曾嘗試收取數十萬元，不過最後不成事。警方認為，被捕人對案件知情，至於與疑犯關係則仍在調查，不排除有更多人被捕。

結束打鼓嶺堆填區搜證

另外，警方就案件連續3日於打鼓嶺堆填區搜證，鍾雅倫指雖然鎖定了一個約足球場大的範圍，但連日搜索仍未找到重要證據，宣告有關行動結束。他形容要在3、4千噸的垃圾堆中要找回2、3個垃圾袋猶如大海撈針，雖然未能找到殘肢，但已經掌握到有力證據，强調不會放棄任何線索，直至將每名知情人及涉案的兇徒繩之於法。

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譚仔創辦人媳婦、28歲模特兒Abby蔡天鳳遭謀殺及肢解烹屍一案，轟動全城。警方今日(2日)再表示，就案件多一名41歲男子以涉嫌「協助罪犯」被捕，至今一共拘捕6人。據了解，被捕男子是女死者前夫的朋友，警方會在晚上7時30分向傳媒交代詳情，預料警方亦會公布堆填區搜證進度。